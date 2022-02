Aprenda a arrasar com os desejados looks de Jade Picon

Uma vitoriosa no BBB 22 já temos. Pelo menos no quesito fashion. É Jade Picon! A influenciadora digital, de 20 anos, que acumula só em seu perfil no Instagram mais de 17 milhões de seguidores, tem entregado semana após semana looks dos mais desejados, por quem acompanha o reality global. Um body de manga longa que ela vestiu chegou a esgotar no e-commerce da varejista global Shein e virou notícia na internet.

Jade sabe bem usar a moda ao seu favor, mistura o chique com sensual, peças mais caras com outras acessíveis. É capaz de dar toques divertidos as produções, como no caso do biquíni de crochê combinado com o chapéu do mesmo material. Ela ama peças coladas no corpo, com brilho, estampas abstratas, conjuntinhos monocromáticos e argolas de strass bem glamourosas. A maquiagem é outro ponto forte, olhos com ótimo delineado e pequenos corações brancos nos cantos das sobrancelhas, um de cada lado, como reproduziu o make-up artist Kal Nascimento para esse editorial. Vem conferir nossas recriações dessa personagem que vai marcar a edição atual do BBB.

Mix

Segunda pele e body são itens chaves do guarda-roupa da Jade. Combinamos os dois com short em tom próximo. O toque de glamour veio com o brincão de strass e o cinto dourado.

Fun

O biquíni com chapéu de crochê queridinho do público fashion do BBB 22, virou aqui conjuntinho de short mais top e claro o mesmo chapéu. Nos pés, um tênis.

Sexy e chique

O conjunto de calça com blusa de amarrar foi um look da influencer super comentado nas redes sociais. Seguimos a ideia com body recortado e calça renda pretos com o salto na mesma cor.

Fotos Caio Diniz | Beleza Kal Nascimento | Produção de Moda Paula Magalhães e Helenildo Amaral | Modelo Ester Sant’anna | Todos os looks são da Abx Contempo e os sapatos da Schutz | Agradecimento Nank Gastrobar