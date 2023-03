Aprenda a como fazer pesquisa de clima organizacional em sua empresa

Entender a percepção das pessoas colaboradoras sobre como é trabalhar na empresa permite identificar uma série de pontos de melhoria, podendo ser ainda mais efetivos com uma pesquisa de clima organizacional.

À medida que a empresa cresce, departamentos e estruturas ficam mais complexos, criando o momento certo para fazer a transição para uma pesquisa organizacional. Assim, é possível capturar as particularidades do negócio, obtendo uma leitura ainda mais precisa dos fatores internos e externos que interferem no sucesso da organização.

Para entender como fazer uma pesquisa de clima organizacional e quais são os benefícios para sua empresa, continue a leitura deste conteúdo. Tiramos as principais dúvidas a seguir!

O que é pesquisa de clima organizacional?

A pesquisa de clima organizacional é a ferramenta que captura a percepção das pessoas colaboradoras sobre a empresa, a partir dos requisitos específicos indicados pela organização.

Ao final, a pesquisa de clima consegue capturar informações que fazem ainda mais sentido à organização, pois dizem respeito às características únicas da empresa, da cultura e um maior conhecimento quanto a percepção dos funcionários.

Logo, os gestores conhecerão as pessoas e o ambiente de trabalho no qual elas estão inseridas com ainda mais detalhes.

A aplicação da pesquisa de clima proporciona diagnosticar a percepção e avaliação do ambiente interno da empresa, a partir do ponto de vista dos funcionários, gerando impactos para a área de gestão de pessoas e para o negócio como um todo. Veja alguns exemplos:

Medir engajamento e motivação

Em primeiro lugar, a empresa terá uma estrutura interna maior e inúmeras subdivisões. Cada um dos departamentos, seções e times podem ter características e percepções sobre a empresa próprias, que podem receber a devida atenção na pesquisa organizacional.

Compreender a percepção da cultura organizacional

A partir da percepção dos funcionários, é possível identificar como a cultura organizacional torna a empresa diferente de outras organizações e afeta o comportamento das pessoas colaboradoras.

É possível, por exemplo, identificar questões ligadas a valores e hábitos que não fazem parte da cultura da empresa.

Avaliar a liderança

Gestores e líderes não podem ser avaliados apenas por suas competências técnicas, mas por sua capacidade de criar um ambiente positivo em sua área.

Cada gestor é responsável por cuidar bem de sua equipe, ajudando a criar a base para uma cultura de alta confiança, que impactará diretamente em melhores experiências e resultados para o negócio.

Passo a passo de como realizar a pesquisa de clima organizacional

Chegou o momento de entender quais etapas são necessárias percorrer para realizar uma pesquisa em sua organização. Confira:

Planejamento

No planejamento, a empresa precisa identificar quais objetivos devem ser alcançados com a ação. Dessa forma, a pesquisa fica mais direcionada e objetiva, fazendo com que o problema seja reconhecido com facilidade.

Após a definição do objetivo, é necessário organizar a forma com que as perguntas serão aplicadas. Para isso, separe em temas e blocos o que tem importância e, a partir daí, defina o questionário que será aplicado às pessoas colaboradoras.

Lembre-se de definir perguntas que se encaixam em respostas padronizadas, como:

sim;

não;

acontece sempre;

acontece com frequência;

acontece poucas vezes;

não acontece.

Comunicação

Com um planejamento prévio em mãos, pensando em todas as possibilidades, é hora de comunicar as pessoas colaboradoras sobre a ação.

Elas precisam estar cientes de como, quando e porque a pesquisa será aplicada. Neste momento, reforçe que a participação precisa ser transparente e que é uma ação de benefício que a empresa traz, em busca de entender no que os gestores podem melhorar para o bem-estar de todos.

Essa comunicação pode ser feita por meio de e-mails, lembretes diários, comentários em reuniões e até em painéis da empresa.

Aplicação da pesquisa, mensuração e exposição dos resultados

O próximo passo, depois da conscientização sobre o objetivo da pesquisa, é aplicá-la para todas as pessoas da empresa.

A intenção é que a organização receba 100% das respostas e para isso acontecer é preciso sempre reforçar, aos que ainda não participaram, a importância do ponto de vista dele.

Assim, a pessoa colaboradora não deixará a pesquisa cair no esquecimento da rotina e verá que sua opinião é relevante à empresa.

Ao coletar os resultados, é necessário analisar e organizar as respostas, de uma forma que possam chegar a uma conclusão sobre a situação da empresa. Elencando os pontos positivos e negativos, é o momento de pensar em ações que melhorem cada situação.

Porém, não se esqueça de apresentar todos os resultados aos participantes. É essencial que eles estejam cientes das respostas e o momento em que a organização está.

A pesquisa de clima organizacional do GPTW garante aprofundamento nos resultados, com relatórios completos e análises estratégicas para cada empresa.

Assim, você conta com o conhecimento e experiência de uma empresa que é autoridade global nas tendências do mundo corporativo para melhorar a experiência das pessoas colaboradoras e construir diferenciais competitivos.

Ranking GPTW Bahia

Em 2023, o Ranking GPTW Bahia chega à sua 10ª edição, em parceria com o Jornal CORREIO. O resultado será divulgado em junho e trará a lista das melhores empresas para trabalhar no estado de acordo com a pesquisa do instituto.

Gostaria que sua empresa participasse da maior pesquisa de ambiente de trabalho do mundo, e ainda por cima ter a chance de se enquadrar nos rankings das Melhores Empresas para Trabalhar na Bahia 2023? Então aproveite o melhor momento do ano para fazer isso acontecer!

Faça sua inscrição até o dia 30/03/2023 através do conteudo.gptw.com.br/jornada.







