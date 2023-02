Aprenda a fazer drinques refrescantes para saborear nas altas temperaturas

Temporada de verão ninguém resiste a uma bebida refrescante para enfrentar o calor. Com a mixologia em alta, nada melhor que “bons drinques” para encarar as altas temperaturas. Frutas, xaropes e água tônica tornaram-se parceiros dos que apreciam uma boa mistura alcóolica, associada a destilados como o gin que virou o queridinho dos bartenders e dos frequentadores de bares e restaurantes. Mas que tal aproveitar aquele momento relax e fazer você mesmo sua bebida preferida?

Pensando nisso, fomos pinçar nas cartas de drinques dos bons lugares da cidade receitas especiais, simples e fáceis de fazer para você se aventurar pelo mundo mágico da mixologia. Se preferir apreciar na rua, segue as dicas de boas opções de bares e restaurantes como o Yolo Coffee Bar, do chef Raphael Sepúlveda, lá no Santo Antônio Além do Carmo, onde está também o Allê Gastro-Bar que oferece uma carta variada. Tem ainda receitas do Manga, Fasano, Fira e Gem (Caminho das Árvores), Pepo (Pituba) e Amado (Comércio). Na dúvida fique com todos. Mas um de cada vez, e em dias alternados, afinal a regra é beber com moderação.

Maré leva prosseco e club soda

Maré – Yolo Coffee Bar

Ingredientes: 40 ml de gin/ 20ml de xarope de flor de sabugueiro/ 90ml de prosecco/ 30ml de club soda.

Preparo: Encha uma taça com gelo. Adicione o gin, o xarope e misture. Complete com o espumante e a club soda. Mexa levemente e decore com limão siciliano, laranja e hortelã.

Tarsila homenageia a pintora Tarsila do Amaral no Bistrô das Artes

Tarsila (Bistrô das Artes) (por Isadora Fornari e Vithória Rocha)

Ingredientes: 10ml xarope de gengibre;/ 15ml xarope de acerola com Hibisco/ 50ml água de coco/ 20ml cachaça Arbórea Blend/ 30ml vodka/ 20ml limão

Preparo: Bate na coqueteleira os ingredientes e coa duplamente para uma taça coupé bem delicada e pré-resfriada com gelo.

Samburá do bar do Manga tem uísque e mel de uruçu

Samburá Sour - Manga Mar

Ingredientes: 60 ml uísque bourbon bulleit / 20 ml de mel de uruçu / 10g samburá / 15 ml de suco de limão siciliano / 1 clara/ 2 gotas de angostura / pólen para decorar

Preparo: Dissolva o samburá no mel de uruçu. Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo e agita. Usando uma peneira serve num copo com um cubo de gelo grande e decore com pólen.

Fevereiro: leve e refrescante na carta do Carvão

Fevereiro - Restaurante Carvão

Ingredientes: 20 ml de redução de maracujá (receita abaixo)/ 20 ml de sumo de laranja/ 30 ml de Bourbon Jim Beam/ 20 ml de vodca importada Absolut/ 40 ml de limão/ 20 ml de saccharum de melancia (receita abaixo)

Preparo: Juntar todos os ingredientes, colocar gelo e misturar. Decorar com folha de acerola e meia lua de laranja desidratada.

Para a redução de maracujá: 800 g/ml água/ 800 g/ml de maracujá/ 800 g/ml de açúcar/ 6 g/ml de pimenta preta/ 3 g/ml casca de limão/ 30 g/ml gengibre. Misturar tudo e levar ao fogo até reduzir e engrossar

Para o saccharum de melancia: 1500 g/ml melancia/ 30 g/ml manjericão/ 1000 g/ml açúcar. Colocar tudo num pote hermético, misturar e coar quando o açúcar estiver diluído.

Gingerina tem gin e tangerina: bar do Amado



Gingerina – Restaurante Amado

Ingredientes: 70ml de sumo de tangerina / 60 ml de gin dry/ gelo/ 100 ml de água tônica / 2 rodelas de tangerina / 2 rodelas de limão Tahiti

Preparo: Em uma taça Borgonha (gin) coloque o gelo, o suficiente para cobrir completamente, disponha as rodelas de limão e tangerina na lateral, adicione o sumo de tangerina, o gin e por fim a água tônica, misture levemente e sirva.

A pitaya é a estrela do Mar Rosa do bar do Pepo Restaurante

Mar Rosa – Pepo Restaurante

Ingredientes: 50ml de gin/ 30ml de sumo limão/ 40g de açúcar/ 60g de pitaya

Preparo: Junta tudo na coqueteleira, mistura bem com gelo e serve.

Patuá é uma das muitas alquimias do Mini Bar Gem de Fabricio Lemos

Patuá – Mini Bar Gem (por Isadora Fornari)

@minibargem

Ingredientes: Boubon/ amburana, cúrcuma/ervas/frutas amarelasPreparo Preparo: Mistura tudo com gelo, decora com telha de quiabo com vatapá e serve com pipoca para acompanhar.

Dona Flor é sucesso no Bar do Fasano

Dona Flor – Bar do Fasano

Ingredientes: 30 ml de infusão de hibisco com framboesa/ 30 ml de Gin/ 120 ml Água Tônica

Preparo: mistura tudo e decora com fatias de limão siciliano

Serviço:

Yolo Coffee Bar – Rua Direita de S. Antônio, 562, Santo Antônio

Bistrô das Artes – Rua do Carmo, 8, Santo Antônio.

Manga – Rua Professora Almerinda Dutra, 40, Rio Vermelho

Carvão – Rua Professor Sabino Silva, 5, Chame-Chame

Amado: Av. Lafayete Coutinho, 660, Contorno.

Pepo – Rua Amazonas, 1111, Pituba.

Mini Bar Gem – Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores

Fasano - Praça Castro Alves, Centro

