Aprenda a fazer sua muscle tee, mistura de oversized com regata

As antenadas de plantão já devem ter ligado o radar e captado a onda fashion que está no ar neste momento. Tem nome gringo: muscle tee. A peça pode ser definida como uma mistura da camiseta oversized com a regata, mais a adição de ombreiras, garantindo ao modelito aquele perfume oitentinha. Sem falar que mega ombros sempre foram metáforas de igualdade e poder, princípios cada vez mais exaltados pela ala feminina hoje em dia. Se a peça nasce da estética dos homens mais bombados, que nos anos 80 usavam regatas com o objetivo de exaltar os bíceps e tríceps (daí o nome camiseta músculo), atualmente ganha vida nos looks das fashionistas e bomba nas redes sociais, principalmente por ser uma peça versátil e despojada. Rolou sentimento? Então, prepara os ânimos para aprender como fazer a sua própria. Convidamos a designer de moda e stylist Camila Barsou (@camilabarsou) para colocar a mão na massa e criar um modelito bafônico para ilustrar essas páginas de moda. E o artista visual Igor Aquino (@astronautade.marmore) para criar uma arte especial para a imagem principal.



MATERIAIS

Você vai precisar de uma camiseta e pode ser aquela que está encostada no armário. Vale também apostar em alguma de tamanho maior do que geralmente usa, pois o caimento fica ainda mais interessante. Pegue um bojo de sutiã ou ombreira de uma peça mais antiga e uma linha de costura na cor da t-shirt e agulha.

PASSO 1

Vire sua camiseta ao avesso e posicione a ombreira, ou bojo, no centro da costura do ombro, deixando a parte reta do acessório na direção da cava da manga e a parte mais arredondada voltada em direção da gola da peça. Faça com cuidado, porque isso vai garantir o efeito desejado.

PASSO 2

Em seguida, dobre as mangas para dentro da camiseta, de forma que cubra a sua ombreira, deixando no formato de “regata”.

PASSO 3

Finalize a customização com alguns pontinhos para fixar a ombreira na parte superior. E arremate dando pontos na parte inferior também, abaixo das axilas, para manter as mangas sempre dobradas para dentro. Agora, sua muscle tee estará pronta para usar. Por ser uma peça versátil e fica fácil combiná-la. Camila apostou em uma pegada mais retrô com calça jeans de cintura alta.