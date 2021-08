Aprenda com atleta baiana a fazer a comemoração do paratletismo brasileiro

A Paralimpíada de Tóquio já começou, e o Brasil é uma das principais potências. A expectativa é que o país termine os Jogos novamente no top 10 do quadro de medalhas, como fez nas últimas três edições. E o público está convidado a se unir na torcida pelos esportistas, com a campanha #EuApoioParatletismo.

A iniciativa é da Braskem, patrocinadora oficial da Equipe Brasileira de Paratletismo, que reuniu nomes como a baiana Raissa Rocha Machado, do lançamento de dardo, Flavio Reitz, do salto em altura, entre outros atletas.

O fio-condutor do projeto é a criação de uma comemoração oficial que celebra as conquistas dos ícones do paratletismo brasileiro. A comemoração foi desenvolvida pelo bailarino e coreógrafo paulistano Marcos Abranches, reconhecido nacional e internacionalmente por seu trabalho, que utiliza a própria deficiência, decorrente de paralisia cerebral, como instrumento de linguagem artística corporal.

"Pensei muito no quanto cada atleta lutou e batalhou, ainda mais neste momento tão difícil que estamos vivendo nos últimos dois anos. Antes de começar a pensar nessa coreografia, me coloquei no lugar deles e pensei na minha própria trajetória que é muito parecida", diz o coreógrafo.

Abranches ressalta que a palavra de ordem para inspirar a coreografia não foi superação, mas, sim, excelência. "A superação já está em qualquer um, o que estamos buscando daqui pra frente é justamente a excelência, que é um passo acima da superação. É sobre mostrar para todo o mundo que consegue, que batalhou e ganhou", completa.

"Pensei em um movimento rápido e sutil, que facilitaria para que cada pessoa possa fazer, independente da deficiência. Quis fazer uma movimento simples, mas valioso, que valorize a trajetória e excelência. Como se batesse no peito e mostrasse a medalha para o mundo. É um grande sonho realizado na vida de cada atleta", finaliza Abranches.

O “aquecimento” da campanha já aconteceu nas redes sociais, com os próprios atletas ensinando a fazer a comemoração. E influenciadores como Pequena Lô, Galvão Bueno, Jaqueline Carvalho, Caio Castro, Paola Antonini, Agnes Nunes e Thelminha ampliaram a visibilidade da ação. Já o filme para TV traz um apanhado de como esse movimento reverberou nas redes sociais, e convida os brasileiros a apoiarem o esporte.

“As conquistas e celebrações são momentos muito especiais das competições esportivas, em que as pessoas se unem e se espelham em exemplos concretos de que é possível alcançar até os objetivos mais difíceis. Queremos ampliar ainda mais essa corrente positiva, ajudando a engajar todo o público com o paratletismo brasileiro”, comentou Rafael Pitanguy, CCO da agência VMLY&R, que idealizou a campanha.

“O patrocínio da Braskem à Seleção Brasileira de Paratletismo começou em 2015, quando enxergamos nas próteses ortopédicas uma maneira de materializar o propósito da marca, de melhorar a vida das pessoas criando soluções sustentáveis da química e do plástico”, explicou Ana Laura Sivieri, Diretora de Marketing & Comunicação da Braskem.

Segundo a executiva, a companhia fez uma linha do tempo das próteses, que surgiram por volta de 600 anos A.C. e tiveram um avanço substancial desde que o plástico passou a ser utilizado em sua composição. “O material proporciona mais leveza, conforto e acessibilidade aos esportistas, o que tem tudo a ver com o nosso propósito”.