Aprenda com os erros das Americanas

Nos últimos dias, o mundo dos negócios no Brasil viu com ar de incredulidade as notícias sobre o rombo bilionário no caixa da rede Lojas Americanas, uma das maiores varejistas do país. Memes sobre outras opções para comprar chocolates à parte, as notícias do rombo no caixa da empresa, que culminou em um plano de recuperação judicial de R$ 43 bilhões, deve servir de alerta para empreendedores de todos os tamanhos em relação aos cuidados com as contas.

Mesmo sem ter acesso aos recursos disponíveis para grandes corporações, é possível ter um bom controle financeiro e evitar dores de cabeça, como a das Americanas, que além da recuperação judicial, resultou em uma drástica desvalorização da empresa e nas renúncias do presidente, Sergio Rial, e do diretor de relações com investidores da empresa, André Covre.

Flavio Sanches, especialista em Alta Performance (Foto: Divulgação MF Press Global)

De acordo com o especialista em Alta Performance, Flávio Sanches, quando falamos sobre empresas e negócios, muitas vezes a parte básica e inicial da gestão de negócios acaba não tendo uma prioridade que é muito importante. Ele chama a atenção para a importância dos “pequenos passos”. No caso, complementa, a contabilização correta das despesas no balanço.

Segundo Flávio, às vezes, o empresário pode olhar para uma situação dessa e pensar como uma empresa acaba tendo um rombo desse valor sem que ninguém tenha percebido. “A grande pergunta é, será que hoje no seu negócio não está tendo um rombo proporcional ao tamanho do seu faturamento”, provoca.

“Já imaginou que se você tivesse uma análise mais criteriosa poderia perceber que está deixando coisas que correspondem a 5%, 10% ou até 15% do seu faturamento escorrer pelo ralo?”, questiona.

Renato Penna, diretor da Solve - Inteligência em Negócios, diz que hoje ainda não se tem uma noção clara do impacto que a situação terá para o futuro da empresa. Ele explica que, pelo que se sabe até agora, a empresa se perdeu nas contas ao realizar uma prática comum no varejo, a antecipação de recebíveis. Isso acontece quando a empresa oferece ao cliente um prazo para o pagamento de um produto ou serviço e realiza uma operação com um intermediário para receber imediatamente o valor, mediante o pagamento de juros.

“Até agora, o que parece, é que a empresa não colocou isso no balanço como dívida e, por isso, não estaria pagando juros e com isso o lucro estaria inflacionado”, explica. “Se ela não computou esses valores, isso significa que por diversos anos a empresa deu resultados menores que os informados”, avalia. “Isso impacta no patrimônio e no valor de mercado da empresa”.

Renato Penna lembra que micro e pequenas empresas, que muitas vezes contam com o proprietário ou sócios para tudo, enfrentam a dificuldade de separar o caixa da empresa do caixa pessoal. “Separar as contas é o primeiro passo para garantir a saúde financeira do negócio. É preciso definir um prolabore (remuneração) compatível com a capacidade de pagamento do negócio e respeitar isso. Não para ter alguma dificuldade financeira e retirar um valor maior da empresa”, exemplifica.

Tudo no papel

A analista técnica do Sebrae, Adriana Pereira, considera que o primeiro passo para o sucesso nas contas está em registrar absolutamente tudo o que entra como recurso e todas as despesas. “Depois que o empreendedor tem o comprometimento de fazer as anotações, ele precisa fazer o fluxo de caixa da empresa dele, para saber se vai faltar recursos ou se vai sobrar”, aconselha. “As vezes falhas pequenas podem gerar um transtorno grande no futuro”, avisa.

Adriana Pereira, analista técnica do Sebrae Bahia (Foto: Dario G. Neto ASN Bahia)

Adriana lembra que os micro e pequenos tem diversas opções de consultorias, muitas delas online e gratuitas, para organizar as contas da empresa. No caso do Sebrae, além das opções online, é possível dispor de aconselhamento presencial, sendo que o serviço de apoio investe 50% do valor e cabe ao empreendedor apenas os outros 50%. Ela lembra que as empresas sediadas em Salvador contam com um convênio do Município para o pagamento da contrapartida. Ou seja, sai 100% grátis para as micro e pequenas empresas.

“Uma outra coisa que quebra muitas empresas é a falta do controle de estoque. Muitas vezes, falta dinheiro para comprar mercadoria porque, sem controle, gastou antes desnecessariamente com o que não devia”, explica.

O uso do crédito bancário é outro ponto que merece atenção, avisa. Adriana lembra que é muito comum o sistema financeiro oferecer o crédito na palma da mão, através dos celulares. “É um recurso que chega praticamente automaticamente, mas que vai se tornar uma despesa futura”, avisa.

“O empresário precisa ter muito cuidado com a formação do preço dele e na hora de dar descontos. As vezes para acompanhar o concorrente, acaba dando descontos que inviabilizam o negócio dele”, diz.

Para fechar a lista de cuidados necessários, a analista técnica do Sebrae destaca os cuidados na área tributária. “Encontrar um bom contador e desenvolver um relacionamento é fundamental. Existem muitos profissionais que já trabalham com uma lógica diferente, de ir além de fazer as contas, mas também de aconselhar”, explica.

Um exemplo da ajuda que é possível obter diz respeito ao regime tributário da empresa. Muitas vezes uma operação que se enquadra em um determinado tipo de regime em um momento, pode mudar para outra mais vantajosa em outro exercício, diz. “É bom sempre pedir ao contador para analisar a realidade tributária da empresa. Avaliar se é melhor estar com lucro premido ou real. Isso muda de ano a ano e algo que foi bom quando abriu a empresa pode não ser bom depois”, avisa.