Aprendendo pelo “zap"

A iniciativa é da Secretaria de Educação de São Paulo. Através de uma plataforma, criada pela Fundação 1Bi, 104 mil alunos da nona série do ensino fundamental, da rede estadual de ensino paulista, passam a ter acesso a conteúdos e exercícios gratuitos. O Whatsapp foi o escolhido por não consumir os pacotes de dados dos estudantes. O objetivo dessa ferramenta é reforçar a luta pela recuperação da aprendizagem, que foi fortemente impactada pela pandemia.

No sistema usado a maior novidade é que, através da integração com o sistema da secretaria de educação paulista, os professores têm acesso em tempo real ao desempenho dos alunos, para auxiliar no entendimento dos efeitos e no planejamento dos novos conteúdos. Para participar os estudantes precisam apenas enviar um “oi” para o número do AprendiZap.

Hackaton sobre Open Banking

Estão abertas as inscrições para a competição que vai dar um prêmio de 35 mil reais, para a solução mais criativa aplicada a um desafio que será proposto, sobre o uso do Open Banking. Podem participar equipes de todo o Brasil e vai ser tudo on-line. Quem promove o Hackaton e a instituição financeira global BNY Melon, dentro do projeto Hack Tudo - festival de cultura digital. Apenas as 30 primeiras equipes que se inscreverem poderão participar, portanto, é melhor correr. Para acessar o regulamento e ter mais informações basta clicar em www.hacktudo.com.br.

Programadoras Fashion

A C&A vai formar 50 desenvolvedores de programação de computadores, comumente chamados de DEVs, no projeto chamado de C&A Fashion Devs. Vão ser 140 horas de curso gratuito, pela internet, com foco principalmente em programadoras. Para participar do C&A Fashion Devs, é necessário ter afinidade e/ou conhecimento prévio em lógica de programação, ser formado ou já ter concluído 50% de uma graduação ou curso em tecnologia. O treinamento, que no final traz possibilidade de contratação, começa no próximo dia 28 de setembro e as inscrições estão abertas até o dia 12 desse mês no endereço https://fashiondevs.corporate.gama.academy

Telas por todos os lados

O grupo JCPM, com 8 shoppings no nordeste, dois deles na Bahia - Salvador Norte e Salvador Shopping - investiu em uma rede de mais de 250 telas, espalhadas pelos seus empreendimentos por toda a região. A explicação é simples. Pesquisas mostram que 70% das decisões de compra acontecem nos pontos de venda e por isso, mesmo tendo sido atraídos a comprar pelas outras mídias, prender a atenção do cliente quando ele está dentro dos shoppings é essencial para fechar negócios. As telas, algumas com 15 metros quadrados de área, somam-se à estratégia das redes sociais da empresa que, atualmente, conectam-se com 2,3 milhões de seguidores no Facebook e outros 1,4 milhão no Instagram.