'Aprendi a perdoar o imperdoável', diz Sharon Stone, que vai lançar biografia

A atriz Sharon Stone vai publicar sua autobiografia em março de 2021, nos Estados Unidos, pela Alfred A. Knopf. O livro de memórias da atriz de 62 anos vai se chamar The Beauty of Living Twice.



Em um post em suas redes sociais, a atriz comentou sobre a oportunidade de crescimento, e de compartilhar esse crescimento. "Eu aprendi a perdoar o imperdoável. Minha esperança é de que ao compartilhar a minha jornada, você também possa aprender a fazer o mesmo", escreveu.



Segundo a editora, Sharon Stone reflete, no livro, sobre tudo - vida e carreira - com franqueza: da infância na Pensilvânia até a ascensão como uma das mais celebradas atrizes de Hollywood.



Em comunicado, a editora disse que a atriz surge, em sua autobiografia, exatamente como aquela que foi notícia ao longo de sua carreira, "valente, honesta e franca", e que não esconde nada ao falar sobre os traumas e a violência a que foi submetida quando era criança - agressões que ela acabou representando também nas telas.



Ela escreve, ainda, sobre seus casamentos, o AVC quase fatal que sofreu em 2001 e seu trabalho humanitário.



Entre os filmes em que Sharon Stone já atuou estão Instinto Selvagem, Cassino (pelo qual ganhou o Globo de Ouro) e A Lavanderia. Ela participou também de alguns episódios de Law & Order Special Victims Unit.

