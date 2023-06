Aprendizado profissional em alta com TRT, TAESA e Pronatec; veja vagas

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio. As vagas são destinadas para estudantes do Ensino Superior, Médio e Técnico em cursos como Ciência da Computação, Biblioteconomia, Relações Públicas, Engenharia Elétrica, Educação de Jovens e Adultos - EJA e Técnico Integrado ao Ensino Médio. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 16/06, através do Portal CIEE, no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/9619/detalhe. O estagiário aprovado para o Ensino Superior, receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 862,87 para vagas com carga horária de quatro horas por dia, já para o Ensino Médio, EJA e Técnico, o valor é de R$ 619,94 para carga horária de quatro horas.

Vagas para Cruz

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A - prorrogou até o dia 16 de junho o prazo para as inscrições no Programa de Estágio Técnico. A empresa está oferecendo cerca de 12 vagas destinadas a estudantes de Eletrotécnica e Segurança do Trabalho, das cidades Assis (SP), Cruz das Almas (BA), Araguaína (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Brasília (DF), Curitiba (PR) e Santa Maria (RS). As candidaturas podem ser feitas pelo https://grupocapacitare.abler.com.br/vagas/programa-de-estagio-tecnico-taesa-40446

Inovação em Salvador

O Hub Salvador promove no próximo dia 15, quinta-feira, a partir das 09h30, o evento "Inovação Corporativa", com painéis discutindo a temática e analisando o cenário do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Trazendo uma programação vasta e diversificada, o evento, que é gratuito e aberto ao público, acontece das 09h30 às 19h e, para participar, é preciso fazer a inscrição através do link https://bit.ly/InovacaoCorporativa. As vagas são limitadas.

Oficina facilita acesso a crédito

A Fábrica Cultural promove Oficina de Acesso às Linhas de Crédito da Desenbahia, na próxima quarta-feira (14/06), das 09 às 11h, no Iaô Espaço De Criação, na Ribeira. Aberta aos empreendedores negros, a ação tem como objetivo promover os conhecimentos e a acessibilidade às políticas públicas existentes para o acesso ao crédito. Além da oficina, o Acelera com Elas patrocinado pelo Instituto Nu, promove o mutirão de serviços de comunicação gratuitos, na quarta e na quinta (15/06), das 09 às 17h, na Fábrica Cultura. Estão sendo oferecidos serviços em Design Gráfico, Fotografia, Redação (roteiro) e Vídeo.

Anote aí

Estão abertas até dia 19 de junho o processo simplificado de seleção e matrícula de estudantes nas turmas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Serão ofertadas 960 vagas. As inscrições, gratuitas, no endereço http://pronatecfic.educacao.ba.gov.br/login.