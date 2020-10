Apresentação da Rumpilezzinho marca reabertura do Hotel Fasano Salvador  

Rumpilezzinho se apresenta na reabertura do Fasano Salvador (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Fechado desde o início da pandemia, o Fasano Salvador voltará a funcionar amanhã, seguindo orientações e protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para celebrar a reabertura, o hotel promoveu, ontem à tarde, uma homenagem à cidade de Salvador, com direito a apresentação do laboratório musical Rumpilezzinho. Os músicos estiveram posicionados nas janelas dos apartamentos do luxuoso hotel, que conta com projeto arquitetônico de Isay Weinfeld. Aproximadamente 30 convidados prestigiaram o evento, que respeitou as regras de distanciamento devido à Covid-19. O Fasano, localizado em frente à Praça Castro Alves, foi eleito, em 2019, um dos 100 lugares mais incríveis do mundo pela Revista Time.

Aurora Mendonça (Foto: Alô Alô Bahia)

Espaço virtual



Um espaço virtual que conecta a cultura com o público através do meio digital. Essa é a proposta do Arte em Casa República AF, projeto que une três mulheres poderosas em suas áreas de atuação: a atriz Rita Assemany, a escritora e dramaturga Aninha Franco e a empresária Aurora Mendonça. O projeto surgiu a partir de um convite da sócia-fundadora do Grupo LM para as artistas como uma ideia para movimentar a cena cultural baiana e apoiar a classe artística nesse momento de pandemia. A iniciativa não só deu certo, como já tem seus primeiros espetáculos teatrais na pauta: as peças Surf no Caos e Chiquita com Dendê, que terão as estreias patrocinadas pelo Grupo LM com transmissão gratuita pelo YouTube nos dias 23 de outubro e 6 de novembro, respectivamente.



Adeus ano velho



Sócia da Holding Clube, Juliana Ferraz já definiu seu destino de Réveillon. Nada de badalações, como nos anos anteriores. Vai para Campos do Jordão (SP), com a família. “Aluguei uma casa deliciosa para passar a virada com muita calma, natureza e tranquilidade”, nos disse Juliana. Baiana radicada em São Paulo, Ferraz é considerada uma das executivas mais bem relacionadas do país.

Helena e Eduardo Fialho (foto: Alô Alô Bahia)

Celebração intimista



Helena e Eduardo Fialho completaram 42 anos de casamento, semana passada, durante celebração em seu apartamento, na Graça, em Salvador. O ponto alto da noite foi o jantar tailandês preparado pela chef Emily Kraychete. A comemoração foi íntima – só familiares.



Destaque



O arquiteto baiano Sidney Quintela é destaque na nova edição da Casa e Jardim com um projeto de uma residência em Praia do Forte, no Litoral Norte. De acordo com a publicação, o imóvel possui 504m2, 9 suítes e área social integrada. Os donos, um casal e seus 4 filhos, desejavam uma casa ampla para receber os amigos e parentes durantes os finais de semana e feriados.

Darlan Oliveira (foto: Alô Alô Bahia)





Expansão



O advogado Darlan Oliveira está ampliando seu escritório e mudando de endereço. A equipe se mudará, em breve, para o Salvador Shopping Business, no Caminho das Árvores. O projeto é assinado pelo arquiteto Flávio Moura. “ Iremos mudar até o início de 2021. Graças ao nosso trabalho e a Deus, claro, estamos indo na contramão do mercado. Contratamos dois novos funcionários na pandemia. Grandes escritórios estão cada dia mais reduzindo, principalmente em face das consequências da crise econômica do novo coronavírus”, nos disse.



Novo desafio



Marta Goes é a nova promoter do bar 30 Segundos, localizado no Rio Vermelho, em Salvador. A ideia dela, ao assumir o desafio, é fortalecer o mercado do entretenimento local e promover diversos pequenas ações.