Apresentação de Leozito Rocha terá renda revertida para menina com doença rara

O humorista Leozito Rocha apresenta seu novo espetáculo, ‘O Melhor da Infância’, no próximo sábado (14), às 19h30, no Teatro Eva Herz, da Livraria Cultura, no Salvador Shopping.

O espetáculo de comédia em pé (stand-up comedy) terá toda a sua renda revertida para ajudar no tratamento da menina Mariana, de Serrinha, no Sertão baiano, que sofre de Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma doença rara que atinge a coluna vertebral e causa dificuldade de deglutição e sucção, pernas mais fracas que os braços, acúmulo de secreções nos pulmões e na garganta, entre outros sintomas.

Foto: Divulgação

O texto do espetáculo se inspira na infância de Leozito, que nasceu e cresceu no bairro periférico de Itinga, em Lauro de Freitas, e se tornou uma celebridade da internet, com mais de 770 mil seguidores apenas no Instagram.

Brincadeiras antigas a travessuras, primeiro contato com lugares, músicas, programas de TV e lançamentos retrôs que foram especiais e que trazem memórias engraçadas e inesquecíveis são alguns dos elementos que compõem o espetáculo. A promessa é de um stand-up colorido e recheado de memórias da infância do humorista.

Os ingressos podem ser comprados online, no Peixe Urbano, por R$ 29,90. Já nas lojas físicas da South situadas nos shoppings Salvador Norte, Paralela, Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Bela Vista e Lapa, duas entradas (casadinha) podem ser adquiridas por R$ 50. A classificação indicativa é de 16 anos.