Apresentado, João Lucas destaca poder ofensivo: 'Vai fazer diferença'

O lateral esquerdo João Lucas chega ao Vitória depois de uma temporada turbulenta no Náutico. O Timbu fez uma Série B ruim em 2022, o que culminou com o rebaixamento do time para a Terceira Divisão. Apesar do ano complicado, o jogador vê pontos positivos em seu desempenho individual.

Apresentado pelo Leão nesta quinta-feira (29), João Lucas avaliou seu rendimento com a camisa alvirrubra como positivo. Para a passagem pelo Vitória, traçou a principal meta: retornar à elite do futebol brasileiro.

"Estava no Náutico e, infelizmente, a gente não fez um bom campeonato. Mas posso afirmar que eu fiz um bom campeonato individualmente. A partir do momento que o Edgard [Montemor, diretor de futebol do Vitória] entrou em contato comigo, eu já aceitei. Não abri muitas portas para outras propostas. O fator determinante foi o tamanho que o clube é", disse.

"O Vitória tendo sucesso, eu, com certeza, vou ter sucesso. O principal objetivo é voltar para a Série A. Lógico que, antes disso, temos muitos campeonatos. Que são fortes, e que a gente tem que estar preparado. Vamos enfrentar boas equipes", completou.

Natural de Bela Vista do Paraíso, no Paraná, João Lucas rodou por vários times de São Paulo, como Ferroviária, Linense e Grêmio Novorizontino. O lateral também acumula passagens por clubes como Cruzeiro, Ceará, Avaí, Figueirense, Chapecoense e Paysandu.

Pelo Náutico, sua última equipe, foram 21 jogos disputados no ano passado, sendo 20 como titular, e duas assistências. Agora, chega à Toca do Leão com contrato até o fim da Série B.

"Sempre gostei de jogar muito o Campeonato Paulista, pela dificuldade que o campeonato é. Me destaquei em vários clubes, é difícil falar um para você. Mas também joguei a Série A pelo Ceará, fui muito bem. Joguei praticamente todos os jogos. Essa questão do clube é mais a parte de você se identificar. Estou me sentindo muito bem aqui no Vitória. Eu amo o Nordeste, acho que isso faz a diferença também. O calor é muito bom", elogiou.

João Lucas destacou sua força física e assumiu o apoio ao ataque como sua principal qualidade.

"Sou um jogador com biotipo muito bom fisicamente. Bato e volto com muita intensidade. Sempre me destaquei na parte ofensiva. Consigo chegar na linha da frente muitas vezes e ajudar com qualidade. Na parte defensiva, não deixo a desejar, sempre tento melhorar. Já falei até com o professor para me ajudar nisso. Creio eu que a parte ofensiva vai fazer muita diferença", afirmou.

O lateral também elogiou a pré-temporada, e admitiu ansiedade para estrear com a camisa rubro-negra. O primeiro desafio do Leão na temporada 2023 será no dia 5 de janeiro, contra o Cordino, pela pré-Copa do Nordeste. O Vitória também pela frente o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil, além da Série B.

"[Pré-temporada] muito boa, a gente teve tempo, não atropelou. Acho que isso é fundamental para criar uma equipe forte, para entrar no campeonato forte. A gente vive de jogo, quer estar sempre jogando, a ansiedade não pode atrapalhar. Mas estou ansioso sim. Está chegando, falta pouco tempo. É continuar a preparação".

Confira outros trechos da entrevista de João Lucas:

Escolha pelo Vitória

Com certeza, é determinante na hora do jogador escolher um clube. Nem tive que pensar muito. A gente acertou assim que teve essa parceria de conversa. Estou muito feliz, realizado. Clube abriu as portas desde quando cheguei. Quero dar meu melhor, e isso nunca vai faltar. Eu preciso dar respaldo ao clube que abriu as portas para mim. E o Vitória está no meu coração.

Está recuperado para estreia?

Infelizmente aconteceu isso. A gente não sabe muito bem o que foi. Essa parte do meu desconforto já está curada, estou treinando normalmente com o grupo. Meu histórico de lesões é muito baixo, nunca tive lesões preocupantes. É algo que levo com muita tranquilidade. Voltei a treinar, estou bem e, se Deus quiser, à disposição a partir do dia 5. Estou pronto, preparado, trabalhando bem. Creio que tenho muita coisa a acrescentar no Vitória.