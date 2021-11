Apresentado no Barça, Xavi confirma que CBF o procurou para treinar o Brasil

Apresentado pelo Barcelona como novo técnico do clube nesta segunda-feira (8), Xavi tratou não só sobre o futuro da equipe e a má fase que terá que enfrentar neste momento, mas também confirmou uma especulação que há alguns meses rodou pelo Brasil.

O ex-jogador dos Culés, que treinava o Al-Sadd, do Catar, foi cogitado como um novo nome a integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira e auxiliar o técnico Tite visando um bom desempenho na Copa do Mundo de 2022. Mas além de reafirmar o convite feito pela CBF em maio deste ano, Xavi revelou que a confederação tinha a intenção de colocá-lo no cargo de treinador da Seleção após o campeonato mundial. O que não convenceu o ex-meia.



E o motivo da recusa de comandar a amarelinha foi justamente a possibilidade de treinar o clube do seu coração, o Barcelona. “É verdade que me ofereceram. Primeiro, seria auxiliar de Tite, e depois da Copa assumiria a Seleção. Mas minha ideia era vir ao Barça”, disse Xavi durante a coletiva após sua apresentação oficial no Camp Nou. O espanhol assinou um contrato de três temporada com o time catalão e, após ganhar tudo que tem direito como jogador, chega com a missão de recuperar o brilho do Barcelona e amenizar o clima entre direção, torcida e imprensa.

Coletiva de apresentação



No discurso de chegada, revelou a principal tarefa: "Temos de ser uma equipe." Otimista, prometeu montar um grupo "competitivo." Mesmo no mundo árabe, dirigindo o Al Sadd, do Catar, Xavi não deixou jamais de acompanhar o clube do coração. E seu diagnóstico é que o Barcelona virou um amontoado de jogadores tentando resolver os problemas cada um no seu modo e deixou de atuar coletivamente.

Xavi assume um time apenas no nono lugar do Espanhol, com 17 pontos, 11 a menos que a líder Real Sociedad. Sem contar o início ruim na Liga dos Campeões. São seis pontos em quatro jogos e duelo decisivo pela segunda vaga no dia 23, contra o Benfica, no Camp Nou. O clube se garante com vitória, mas um empate pode deixá-lo na obrigação de pontuar contra o poderoso Bayern em Munique.



O treinador subiu ao gramado do Camp Nou ao lado do presidente Joan Laporta. 9.422 pessoas acompanharam a apresentação e a hora da assinatura do contrato foi festejada como um gol. Ele acenou e aplaudiu a euforia dos catalães com seu retorno. Depois, já foi falando grosso e prometendo forte trabalho.

"Temos de ser uma equipe e vou cobrar muito dos meus jogadores", enfatizou. "Não precisa ser duro, é uma questão de ordem, regras e disciplina. Quando há regras, nos saímos bem no vestiário", completou.



"Não quero chorar, mas estou muito grato ao clube e aos fãs. É simplesmente fantástico. Somos o melhor clube do mundo e vamos trabalhar para tentar ganhar muitos títulos. O Barcelona não pode perder ou empatar, temos que vencer todos os jogos", afirmou o treinador. "E precisamos de vocês mais do que nunca", disse à torcida.

Xavi não quis lamentar a saída do clube do amigo Messi, hoje no PSG, e procurou focar apenas no atual elenco, ao qual elogiou. "Tenho uma boa amizade com o Leo, desejo-lhe toda a sorte do mundo. Ele é o melhor de todos, mas não podemos pensar nos jogadores que não temos", falou. "Focamos aqui. Temos alas de alto nível, gosto de jogar em campo aberto e daqui a uma semana ou duas a gente vai buscar as pessoas de volta. Seremos competitivos."