Apresentado por Marcelo Adnet, VIVA exibe retrospectiva de humor em 2019

Se você perdeu o especial A Gente Riu Assim 2019, exibido na última segunda (23) pela TV Globo, o Canal VIVA vai lhe proporcionar mais algumas oportunidades de vê-lo. As reapresentações acontecerão neste sábado (28), às 20h30, e no domingo (29), às 16h30 e 23h45. O programa lembra os acontecimentos mais importantes do ano sob a ótica do humor.

Ao invés de parodiar o formato tradicional de retrospectivas, como feito no ano passado, o formato é inspirado nas mesas redondas de esporte, que vai proporcionar um encontro inusitado de personagens de humor da casa. Mesmo assim, segue a estrutura de mesclar esquetes exibidas ao longo do ano com imagens do jornalismo e inéditas, gravadas para o especial.

Apresentada por Galvão Bueno na versão de Marcelo Adnet, os convidados da mesa são os personagens Rogerinho do Ingá (Caito Mainier), do Choque de Cultura, Beviláqua (Welder Rodrigues), do ‘Tá no Ar’, Super Moro (Antonio Fragoso), do ‘Zorra’, Cacilda (Fabiana Karla) e Dona Bela (Betty Gofman), da ‘Escolinha do Professor Raimundo’, além da Mãe (Paulo Vieira) de ‘Isso é Muito a Minha Vida’.

O time vai rever e comentar desde a vitória da seleção na Copa América até os 90 anos de Fernanda Montenegro. A atração tem direção de Felipe Joffily e redação final de Martha Mendonça e Nelito Fernandes.