Apresentador Bruno de Luca será pai: 'resultado da pandemia'

O sonho do apresentador Bruno de Luca se realizou, e ele será pai. A noiva Sthéfany Vidal está grávida de três meses, conforme confirmou a assessoria do apresentador ao jornalista Leo Dias.

O casal está junto há dois anos e três meses, e Bruno credita a gravidez à pandemia.

"Teve a pandemia e ficamos grudados a pandemia inteira e o resultado é esse. Meu sonho sempre foi ser pai, mas eu achava que nunca mais ia ser, pois a minha vida de solteiro também era muito boa e eu não achava ninguém que me fizesse ter vontade de deixar de ser solteiro”, contou ele ao colunista.

O apresentador de BBB: A Eliminação, no Multishow, brincou também com outra apresentadoras engravidando nos últimos anos. Ele ainda havia brincado com Ana Clara, dizendo que ela seria a próxima, sem imaginar que seria ele.

“Uma coisa engraçada é que eu zoei a Ana Clara no começo do ano, pois em 2020 a Titi Müller ficou grávida e teve que deixar o programa por conta da pandemia. Em 2021 foi a Vivian que engravidou e no primeiro programa deste ano fiquei sacaneando a Ana Clara: ‘Será que vai ter alguma surpresinha este ano?’ e acabou que eu que engravidei. Bom estou muito feliz, aprendendo tudo sobre gravidez e ultrassom e o bom também é que minha irmã é obstetra e vai fazer o parto”, contou.

À revista GLAMOUR, o ator contou que o pedido de casamento foi feito em um Réveillon, de 2019 para 2020. "Comprei uma aliança e chamei a nossa família para passar o Réveillon aqui em casa. Quando deu meia-noite, chamei a Sthéfany no quarto porque eu estava com vergonha de falar na frente de todos e fiz o pedido. Escrevi um cartão e falei: 'É tudo maravilhoso com você. Vamos casar?' Ela começou a chorar", lembrou.