Apresentador detona Neymar: 'Jogador mais antipático da história'

O Paris Saint-Germain conquistou seu 10º título do Campeonato Francês há quase 10 dias, mas o clima não é 100% de festa. Vários jogadores fizeram uma temporada abaixo do esperado e estão sofrendo com duras críticas. Um dos principais alvos é o brasileiro Neymar, que voltou a ser 'atacado', dessa vez por Milton Neves.

Durante o programa 3º Tempo, da Band, no último domingo (1º), o apresentador voltou a detonar o atacante, além de reclamar da postura de ex-diretores do Santos.

"Neymar, você é o jogador mais antipático da história do futebol. Ninguém gosta de você, nem a torcida do seu time. Você traiu o Santos, rapaz. Uma vergonha o que vocês fizeram com o Santos, devido a Alaor e Odílio, dois péssimos diretores e presidentes do time Santos Futebol Clube", afirmou.

Na semana passada, a TV inglesa Sky Sports afirmou que o PSG estaria disposto a negociar Neymar na próxima janela de transferências. Segundo a emissora, o clube já teria até definido o preço pelo brasileiro: 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 475 milhões).

O valor é bem inferior aos 222 milhões de euros que a equipe de Paris pagou para tirar o jogador do Barcelona, há pouco menos de cinco anos. O camisa 10, porém, tem vínculo até 2025, e já demonstrou que sua vontade é permanecer no clube.