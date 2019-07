Apresentador do SBT pede desculpas após comentário racista: 'Refleti muito'

Foto: Reprodução/TV Alterosa SBT

O apresentador Stanley Gusman, a TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, pediu desculpas pela fala racista que fez na última terça-feira (10). A retaliação aconteceu já no programa de desta quarta-feira (11).

"Eu preciso me manifestar sobre o erro que cometi ao comentar o resultado da audiência no início do programa de ontem. Peço humildemente desculpas a quem eu tenha ofendido, estou extremamente constrangido e o episódio tem me feito refletir muito", bradou.

Na ocasião, durante o programa "Alterosa Alerta", ele ao tentar "zombar" do Ibope, ele teve uma fala racista, realizando uma trocadilho que dava a entender que "Montenegro" seria ruim, pois tem "negro" no nome.

"Eu sei quem é o dono do Ibope. É Montenegro, se fosse bom seria Montebranco", comentou Gusman enquanto o repórter Rafael Martins fazia expressão de choque no link que aparcia no telão. A direção do programa até soltou um "epa", trilha sonora característica desse tipo de policialesco quando uma frase ou situação polêmica ocorre.

Além do racismo apontado, Stanley também cometeu outro erro. Montenegro não é mais dono do Ibope, tendo vendido o instituto para a Kantar.