Apresentador Raul Gil é internado em hospital em SP

O apresentador Raul Gil, de 85 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, na segunda-feira (29). Ele passou por uma cirurgia na próstata na manhã da terça (30), e está em processo de recuperação.

O apresentador passou por cirurgia de hiperplasia de próstata, conhecida como raspagem da próstata, segundo o SBT.

"O apresentador Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein na segunda-feira (29) para a realização de uma hiperplasia de próstata, também conhecida como raspagem da próstata. O procedimento foi um sucesso e ele está se recuperando bem, com possibilidade de alta ainda hoje", afirmou o canal em nota ao g1.

Procurado pela TV Globo, Raul Gil Junior, filho do apresentador, informou que a cirurgia foi um sucesso. "Estamos otimistas quanto à sua recuperação. A equipe do Dr Sérgio Filisola do Hospital Albert Einstein foi muito competente e cuidou bem do meu pai durante todo o processo. Estamos confiantes de que, com os cuidados adequados e o tempo de repouso necessário, ele se recuperará rapidamente".