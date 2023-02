Apresentador Sikêra Jr. é sedado após ser internado em hospital

O apresentador da RedeTV! Sikêra Jr., 56 anos, foi sedado após ser internado em um hospital de Manaus (AM). Segundo Laura Peixoto, esposa do apresentador, ele foi diagnosticado com um quadro de otite severa bacteriana.

"A gente viajou e, quando nós voltamos, devido à descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo e ele achou que iria melhorar, mas não melhorou", disse.

"Está com otite severa bacteriana. Como ele não é uma pessoa muito quieta, acharam melhor sedar para as medicações fazerem efeito e para que ele não queira fugir do hospital", explicou.

"Quero agradecer a todas as mensagens lindas, uma mais linda do que a outra. Em breve, quem vai estar conversando com vocês aqui é ele. Muito obrigada e continuem em oração", pediu a mulher do apresentador do Alerta Nacional.

Laura desmentiu que Sikêra esteja internado para tratar de outra doença mais grave. "Preciso pedir para não acreditarem nas maldades que dizem."