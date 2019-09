Apresentadora da Record pede para sair de telejornal: 'Saúde estava em jogo'

Após quase 20 dias afastada da bancada do Fala Brasil, telejornal matutino da Record, a apresentadora Carla Cecato revelou os motivos de sua ausência: estafa e crise de insônia. Por conta do problema, ela pediu desligamento do jornal. Carla está no comando do Fala Brasil há dez anos.



"Estou de licença médica, porque o excesso de trabalho na madrugada e a insônia, que eu estou com problema de insônia há três anos, zeram cair a minha imunidade e eu cheguei à conclusão de que não daria mais [para continuar no telejornal da Record]", explicou ela em entrevista ao Notícias da TV. "Era a minha saúde que estava em jogo", finalizou.



O Fala Brasil é exibido das 8h45 às 9h50, mas Carla precisava estar na Record às 6h. Para isso, acordava pouco antes das 5h. O horário de entrada na emissora já não se configura como madrugada, mas o agravante foram as frequentes crises de insônia,

que lhe provocaram estafa. A última participação dela no Fala Brasil foi no dia 9 de setembro.

"Eu descobri que a gente não é super-humano, eu não sou a Mulher-Maravilha, uma heroína. Eu realmente pifei. Fiquei muito triste, porque gosto muito do Fala Brasil, é um jornal pelo qual eu tenho um carinho, estou lá há tanto tempo. Entrei em 2009. Na Record, eu entrei em 2005. É difícil abandonar. É como abandonar um lho. Dói. Mas eu precisava", frisou Carla.

Diferente da também jornalista Izabella Camargo, que foi demitida da Globo após ser diagnosticada com a Síndrome de Burnout (esgotamento físico e psíquico), Carla não obteve o mesmo diagnóstico, nem o mesmo destino. Ela disse que ficou surpresa com a compreensão de seus superiores sobre seu caso. "A Record foi superbacana de me acolher e entender esse momento, além de estudar um novo projeto para mim. O que foi mais bacana é que a casa não abriu mão de mim. Fiquei emocionada e feliz, porque eu achei que teria que sair", desabafou.