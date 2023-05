Apresentadora e cozinheira Palmirinha morre aos 91 anos

A apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, mais conhecida como Vovó Palmirinha, morreu neste domingo (7), aos 91 anos, em São Paulo. Em um post nas redes sociais dela, a família informou que Palmirinha teve uma piora em uma doença crônica e estava internada.

"A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril", diz a publicação.

O velório acontecerá amanhã, no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, das 9h às 17h. Parte da cerimônia será aberta ao público.

Em 2020, Palmirinha chegou a ser internada três vezes em um intervalo menor que dois meses. Em outubro, ela teve uma infecção urinária e no início de dezembro chegou a ir parar na UTI por conta de uma baixa de sódio no sangue. Ainda em dezembro, uma nova infecção urinária fez com que ela voltasse a ser hospitalizada.

Vida dedicada à culinária

Nascida em Bauru, no interior de São Paulo, Palmirinha deixa três filhas: Tânia, Sandra e Nancy, seis netos e três bisnetos. Ela ficou famosa por participações em programas de TV culinários.

Ela foi revelada pela apresentadora Ana Maria Braga, no programa Note e Anote, da TV Record, onde ficou por mais de cinco anos dando dicas de receitas caseiras. O jeito doce dela, e suas receitas com "toque de vó", levaram ao apelido Vovó Palmirinha.

Palmirinha também apresentou o "Mulheres" e "Pra você", de 1997 a 2000. Ela comandou ainda o TV Culinária de 2000 até 2010 e o "Programa da Palmirinha", no canal Fox, de 2012 até 2015.

Em 2019, Palmirinha foi convidada a participar do Mais Você, programa de Ana Maria na TV Globo, em um momento que foi emocionante para as duas.