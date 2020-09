Apresentadora Rita Lobo (GNT), é convidada de estreia do projeto de lives de Licia Fabio

(Divulgação)

Rita Lobo comanda o site Panelinha e o programa Cozinha Pratica no GNT



Depois de seis meses quietinha em sua casa, no Rio Vermelho, pilotando remotamente seus projetos, Licia Fabio volta à cena em grande estilo. A promoter inaugura nesta quinta-feira (17), às 20h, o projeto Licia Fabio Direto da Bahia, uma série de lives com personalidades da cena nacional.

A iniciativa, que tem como convidada de estreia a apresentadora de TV, Rita Lobo, do canal GNT, tem patrocínio da Claro e da Itaipava Premium, marcas que há muitos anos são parceiras da empresária a do setor de eventos.

Licia Fabio inaugura projeto de lives nesta quinta-feira

De acordo com a promoter, a proposta é dividir com o público os bate-papos com seus amigos sobre seus projetos, os aprendizados durante a quarentena, o isolamento social, etc. “Vou reunir alguns amigos numa conversa boa sobre o atual momento que estamos vivendo, as perspectivas deles para o futuro, e a visão deles sobre o mundo pós pandemia, enfim, uma conversa cheia de axe.

O projeto vai acontecer sempre às quintas-feiras, às 20h, direto da casa da promoter, no perfil da promoter no Instagram @liciafabiolf. Com o prestigio que tem pode esperar grandes nomes da cena brasileira.