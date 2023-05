Apresentadora se defende das críticas após ser acusada de humilhar chef de cozinha

A apresentadora do programa Vida Melhor, da Rede Vida, se defendeu das acusações e críticas que vem recebendo dos internautas após o episódio com o chef de cozinha Esdras de Lúcia.

Na ocasião, o culinarista estava fazendo receita sem açúcar para diabéticos, quando recebeu diversas invertidas da apresentadora. Esdras desabafou nas redes sociais sobre o ocorrido.

"Ela entrou com outro quadro, debochou da minha cara. Se você vai tentar falar alguma coisa é mimimi, mas será que se eu fosse branco ela me trataria desse mesmo jeito?", questionou o profissional.

Segundo a comandante do programa, nesta quarta-feira (24), ela foi vítima de uma "injustiça" e que está sofrendo bastante com as acusações que recebeu.

"Eu fui vítima de uma grande e profunda injustiça. Eu estou com o coração partido. Não sei se você já passou por isso, mas quando você se envolve em uma situação de injustiça, você sofre", disparou.

Sem citar o nome do chef de cozinha, ela ainda se defendeu que, ao longo dos 12 anos à frente do programa, nunca aconteceu nada disso.

O que eu tenho vivido de ontem para agora é pura injustiça. Eu tenho 12 anos apresentando o programa aqui na Rede Vida. Todo mundo que está aqui, quem já trabalhou comigo e quem assiste ao programa, sabe o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de agir. Eu procuro ser transparente em todo tempo", comentou.