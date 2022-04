Apresentados, Bolt e Léo Gomes pedem apoio à torcida do Vitória

Eles ainda não tiveram a oportunidade de mostrar serviço dentro das quatro linhas, mas aproveitaram a brecha diante dos microfones para pedir a colaboração da galera da arquibancada. O lateral direito Daniel Bolt e o volante Léo Gomes falaram à torcida do Vitória durante a apresentação oficial dupla realizada nesta segunda-feira (18). Ambos foram emprestados pelo Athletico-PR e ficam na Toca do Leão até o final da Série C do Brasileiro.

"Se eu tenho um recado para dar, é que a torcida venha com a gente. Torcida dá uma força muito grande para a gente em campo. Com a enorme torcida que o Vitória tem, é difícil parar", disse Bolt. "É um momento difícil que o time está passando, mas eu acredito que, com muita garra e determinação, e a torcida vindo junto, a gente vai conseguir sair dessa. A torcida é o mais importante para o clube. Quando eles estão juntos, a gente tem mais garra e mais vontade pra conseguir os três pontos", reforçou Léo Gomes.

Os dois estão regularizados e são opções para o jogo contra o Fortaleza, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo de ida será disputado na quarta-feira (20), às 19h, na Arena Castelão. O confronto nordestino vale vaga nas oitavas de final do torneio, mas o volante Léo Gomes fez questão de lembrar que o foco rubro-negro está na disputa da Série C do Brasileiro.

"Como é um jogo de mata-mata, é totalmente diferente do campeonato que estamos passando agora. Se lá a gente conseguir arranjar um gol, um empate, a gente aqui dentro do Barradão sabe da nossa força e temos certeza que podemos até sair com a classificação, mas é importante frisar também que o foco maior é na subida para a Série B. Claro que, se a gente conseguir um bom resultado lá, vamos lutar aqui também pra conseguir classificar na Copa do Brasil, mas o mais importante é o acesso para a Série B". O jogo de volta contra o Fortaleza, em Salvador, ainda não tem data definida.

Na Série C, o Vitória começou mal e perdeu as duas primeiras rodadas para Remo (2x1) e Floresta (1x0). "O Vitória é um time grande, que está passando por um momento difícil, mas eu creio que, com muito trabalho, a gente vai botar o Vitória no melhor lugar", avisou Léo Gomes. Revelado na Toca, o volante está aguardando a oportunidade de reestrear com a camisa rubro-negra. Regularizados, ele e Daniel Bolt foram relacionados pelo técnico Geninho pela primeira vez no último sábado (16), diante do Floresta, mas não deixaram o banco de reservas.

Cria do Fluminense, Bolt quer ter a chance de mostrar à torcida sua velocidade, característica que rendeu a ele o apelido com o sobrenome do velocista jamaicano que fez história no atletismo. "Começou na base. Pela minha velocidade, minha maior característica. É chegar no fundo, mas também ajudar na marcação quando precisar. Apelido vem daí, pelo jamaicano (Usain) Bolt", contou o lateral, que vislumbra a própria estreia e resultados melhores coletivamente. "É dar o melhor no dia a dia. Tenho certeza que as coisas vão acontecer naturalmente. Vamos encontrar o caminho da vitória para pontuar", projetou.