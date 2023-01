Apresentados, Kanu e David Duarte miram voos mais altos no Bahia

A zaga do Bahia terá novos personagens em 2023. O setor foi reformulado e apenas um remanescente da campanha do acesso à Série A - Gabriel Xavier -, foi mantido no elenco. Nesta quarta-feira (4), o tricolor apresentou oficialmente dois dos quatro contratados. Os zagueiros Kanu e David Duarte falaram pela primeira vez.

Até então rivais por Botafogo e Fluminense, os dois trilharam caminhos parecidos até chegarem ao Bahia e miram no Esquadrão alçar voos maiores.

"Estou muito feliz de estar aqui no Bahia, um projeto ambicioso que pode mudar a história do futebol brasileiro", iniciou Kanu.

"Quando eu cheguei aqui fiquei feliz com o que eu vi, a grande estrutura apresentada no CT. O Grupo City com certeza vai ter menos trabalho do que a outra SAF [Botafogo] teve. Acho que em pouco tempo vamos ter resultados", completou.

Tanto Kanu quanto David Duarte sabem que terão que mostrar serviço nos treinos para convencer o técnico Renato Paiva. Além deles, chegaram no Esquadrão os zagueiros Marcos Victor, que estava no Ceará, e Raul Gustavo, emprestado pelo Corinthians.

"Venho para cá para jogar, não para ser mais um. Claro que temos muitos jogadores de qualidade, o Kanu, o Gabriel, Raul, Marcos Victor...O zagueiro vai render mais, trabalhar mais. Quanto maior o desafio, mais jogadores da posição, mais você treina. Quem tem a ganhar é o Bahia. O professor Paiva terá mais jogadores de qualidade para colocar em campo", analisou David Duarte.

Por sinal, Kanu e David puxam a lista dos jogadores mais experientes da zaga tricolor. Enquanto David tem 27 anos, Kanu está com 25. Os outros atletas estão na casa dos 23. Para Duarte, a bagagem adquirida ao longo do tempo vai ser importante. Além do Fluminense, ele acumula passagem pelo Goiás.

"O que eu sei eu passo, mas a gente aprende muito também com os mais novos. Eu converso muito com o Kanu sobre tática. A gente vai tentando passar o que a gente sabe", explicou.

Qualidade com a bola

Em 2023, a tendência é de que o Bahia tenha um time que goste mais da posse de bola e inicie a construção ofensiva ainda na defesa. Nesse sentido, os dois novos zagueiros garantem que possuem qualidade para desenvolver o jogo que Renato Paiva deseja.

"Eu acho que o meu jogo encaixa bem [no modelo de Renato Paiva]. Acredito que por poder recuperar, gostar de jogar com a bola. O que o professor pedir eu estarei pronto para ajudar o Bahia”, afirmou Kanu.

"O [Renato] Paiva gosta desse estilo de jogo, todos os zagueiros tem qualidade para jogar, são rápidos e novos. Todos têm a capacidade de jogar com o professor Paiva. Já joguei no esquema com três zagueiros no Goiás e no Fluminense. Não é uma formação a que eu não estou acostumado”, completou David..