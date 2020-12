'Aprovação de um trabalho', diz Bellintani após ser reeleito no Bahia

Reeleito novo presidente do Bahia neste sábado (12), Guilherme Bellintani agradeceu o apoio e a confiança que o torcedor depositou na sua gestão para os próximos três anos. Segundo ele, a vitória nas urnas significa a aprovação do que foi feito no clube durante o seu primeiro mandato.

"O sentimento muito bom, isso é resultado da aprovação de um trabalho, evoluímos muito o Bahia nos últimos três anos, o Bahia vem crescendo desde a democracia. Mas longe de mim achar que uma votação de 86% nos deixa confortável, vejo com humildade e temos a responsabilidade de continuar o trabalho. O que a gente fez é muito, mas é pouco para o que a torcida merece. Temos muito avanço para fazer, temos uma missão muito grande. Obrigado ao torcedor", disse Bellintani.

Guilherme aproveitou ainda para agradecer também ao concorrente Lúcio Rios, único adversário que teve durante a disputa.

"Agradecer à Lúcio (Rios), esse concorrente combativo e leal que trouxe uma coisa importante que foi a possibilidade do debate. Estendo o agradecimento aos componentes da chapa Mais Bahia, que independente do resultado se mostraram equilibrados", afirmou.

Questionado sobre os planos que tem para o Bahia nos próximos três anos, Guilherme Bellintani não entrou em detalhes, mas voltou a dizer que o foco será na gestão do futebol.

"A partir de amanhã (domingo) iniciamos as mudanças que temos planejadas para a diretoria de futebol. Esse é o foco para os próximos três anos, fazer o Bahia crescer ainda mais em campo.

Guilherme Bellintani foi reeleito com 9.941 votos (86%) dos sócios do clube que participaram da eleição ocorrida neste sábado (12). Ele comandará o tricolor no triênio 2021-2023. Único concorrente no pleito, Lúcio Rios foi o segundo colocado com 1.648 votos (14%). A eleição atual teve 11.930 mil votos e superou a última, que contou com 4.441 tricolores. Ao todo, 20.383 sócios estavam aptos a participar da eleição.