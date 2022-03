Aprovada pela sogra: Laís Caldas se encontra com mãe de Gustavo, do BBB 22

Apesar de eliminada do Big Brother, Laís Caldas agora tem o status de "aprovada pela sogra". A médica conquistou o coração não só de Gustavo Marsengo, como também o da mãe dele, dona Sandra Batista.

Sandra postou, nesta terça-feira (29), um registro com a nora demonstrando que aprova o relacionamento do filho com a médica.

"Conheci quem meu filho Gustavo quer ver antes de mim quando sair na final do 'BBB'. Lais Caldas. E foi lindo nosso encontro. Carinho recíproco. Aparamos arestas que criaram aqui fora, né Laís? Afinal minha gente: é um jogo! A vida é um jogo. E se o jogo entre eles continuar, estaremos juntos, sempre", escreveu.

Em resposta à postagem, Laís comentou: "Encontro maravilhoso, eu amei te conhecer! Nosso Gu vai ficar feliz quando ver tudo isso".

O post foi feito após Gustavo revelar no programa, em conversa com Lucas na madrugada desta terça-feira (29), que está apaixonado por Lais. "Eu realmente gosto muito dela e quero continuar com ela lá fora", disse ele.

Veja: