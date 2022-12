Aproveite a Copa para engajar seu time

Desde que a Copa do Mundo 2022 começou, a empresa de tecnologia Funcional Health Tech, preparou algumas ações para engajar os colaboradores nas campanhas da empresa. Nos dias de jogos do Brasil – antes do time ser eliminado nas Oitavas de Final - por exemplo, os funcionários participavam de sorteios de camisas oficiais e de um bolão organizado pelo time de Gente & Cultura.

“Além disso, os colaboradores participaram de uma ação chamada “Craque de Jogo”, para o reconhecimento dos colegas que fazem a diferença no time funcional, mandando feedbacks e apreciações”, conta a Gerente de Gente & Cultura da Funcional Health Tech Juliana Caldas Pereira.

Na verdade, algumas organizações estão aproveitando o período festivo para alcançar engajamento, aproveitando a oportunidade estratégica para realizarem ações de integração e pertencimento entre os colaboradores.

Juliana Pereira reconhece a oportunidade oferecida pela Copa para engajar os colaboradores afastados desde o início da pandemia (Foto: Divulgação)

A Diretora de Recursos Humanos na TV1, Cássia Soumaili reforça que existe uma energia nesse momento de Copa do Mundo que permeia as pessoas com uma sensação de celebração, competitividade e colaboração. “Unindo a Copa com os momentos festivos de final de ano, as organizações têm o cardápio perfeito para elevar os times e aumentar o engajamento e celebrar”, afirma.

Soumaili lembra que o advento da pandemia privou as pessoas de inúmeras vivências sociais e culturais, tão naturais do brasileiro. “Aliar esses momentos a atividades que trazem senso de pertencimento, engajamento e alegria pode ser uma boa alternativa”, afirma.

Juliana destaca que a Copa traz um dos conceitos mais trabalhados nas organizações, que é o trabalho em equipe. “Como construir times de alta performance que, com seus talentos individuais, se unem para alcançar objetivos comuns. Aproveitar esse momento para unir o futebol que é uma paixão nacional, com esses conceitos de time, resultados, performance é uma super oportunidade para as empresas”, reconhece.

Treinamentos

No caso da Funcional Health Tech, por exemplo, foi feito um encontro com a liderança, com o pano de fundo da Copa, para reforçar e engajar mais o time nessa visão de resultado e performance. “Como o nosso modelo de trabalho é 100% home office, essa é a oportunidade para realizamos ações de engajamento, construção e reforço de time, principalmente com nossos líderes, aproveitando a atmosfera da Copa”, diz.

Cássia Soumaili concorda que engajar com a comunicação é uma ótima saída e sugere: “Procure ferramentas de comunicação que garantam ao seu público interno uma comunicação completa. Assim como as empresas cuidam da comunicação, geração de conteúdo e imagem para os seus clientes, precisam estabelecer a mesma estratégia para o público interno”, orienta.

Cássia pontua que garantir que os objetivos organizacionais e as estratégias cheguem a todos é parte fundamental do sucesso, e não adianta delegar essa tarefa aos líderes. “Não que essa responsabilidade não seja deles, mas para garantir o alinhamento geral, as organizações precisam dedicar tempo e recursos para isso”, complementa.

Para exemplificar a própria fala, a diretora cita uma ferramenta criada pela Xlab, focadas em comunicar e engajar o público interno e externo, por meio de lógicas gamificadas, com fácil usabilidade e informações em tempo real sobre o engajamento dos públicos nas jornadas. “Customizamos nossa plataforma com o objetivo de atender a essa demanda, e criamos um Bolão para a Copa do Mundo, com a ideia de criar, em um ambiente digital corporativo e de acesso controlado, uma plataforma com foco em gamificação e engajamento, através de palpites para os resultados dos jogos da copa”, esclarece.

Para tanto, a empresa montou um Produto Mínimo Viável (MVP) e foi ao mercado, oferecendo a solução a diferentes clientes, com foco naqueles que contam com colaboradores em diferentes lugares do Brasil, e com perfil e interesse pelos jogos do Mundial. “Foi assim que a empresa ABC da Construção, que na época já estava procurando uma solução de engajamento para a Copa, nos recebeu e adquiriu o sistema. Nossa plataforma é integrada diretamente com a base oficial de resultados dos jogos da FIFA e, com isso, temos uma atualização automatizada e em tempo real dos resultados dos jogos e consequentemente dos pontos do bolão”, detalha.

Metas

A diretora de RH destaca ainda que, se a organização quer aproveitar esse momento para discutir as metas do próximo ano, pode usar o conceito de Copa para alinhar e criar uma régua de comunicação compatível com o tema para a disseminação dessas metas e expectativas. “Uma forma de aproveitar o tema é fazer atividade de formação de times, escalação de talentos, estratégia de jogadas para o crescimento dos negócios em 2023”, ensina, mas pondera que a Copa é tema de 2022.

Cassia Soumaili lembra que ações de engajamento precisam estar alinhadas com a realidade de cada organização (Foto: Divulgação)

“Em 2023, ficará difícil manter uma comunicação nessa linha. Por isso, recomendo aproveitar o tema para fazer reuniões de celebração e alinhamento ainda esse ano, mas pensar em um plano de comunicação de metas para 2023 com outro tema, conectado aos objetivos estratégicos do negócio”, reforça.

Apesar das inúmeras possibilidades de uso, Cássia Soumaili sugere que antes de realizar qualquer iniciativa, na reta final, seja realizada uma avaliação do tipo de negócio e objetivos. “Por exemplo, se você trabalha no varejo, que os meses de novembro e dezembro são extremamente importantes para sua estratégia de vendas, não dá para não pensar em campanhas de incentivo com esse tema”, diz.

Ela pontua ainda que seria um golaço as pessoas serem reconhecidas e motivadas no embalo da Copa do Mundo, além de curtirem o momento. “Se o seu negócio já está com as metas batidas, as empresas podem aproveitar para avançar outras metas organizacionais, como campanhas de inovação, Team Building para aproximação de times e até cultura organizacional”, orienta.

Por fim, Cássia lembra que é o diálogo que faz a diferença. “Aproveite a Copa do Mundo e celebre, dívida e comunique de forma clara e transparente. Valorize a diversidade, valorize os times e se comunique. Essa é a regra do jogo”, finaliza.