Aquele menos de 1%: Marcela é eliminada do BBB20 em disputa acirrada com Flay

Fim da linha para uma das favoritas do Big Brother Brasil (BBB20). Marcela perdeu a disputa direta com Flayslane, decidida por menos de 1% dos votos, e se tornou a 12ª eliminada do reality show da Globo na noite desta terça-feira (7).

"Não existe esse negócio de resposta. É um resultado. Todos nós fomos cancelados pela internet, pelo menos uma vez. Vocês têm medo de cancelamento", comentou Tiago Leifert, antes de anunciar a eliminação da médica, que sofreu críticas de internautas por comentários tidos como preconceituosos.

Ela teve 49,76% dos votos para deixar a casa, contra 49,18% de Flay. Já Babu teve apenas 1,06% da rejeição do público.

Formação do paredão

Os três emparedados foram escolhidos no domingo (5), logo após a eliminação de Gabi. A líder Thelma botou sua rival Flayslane para a berlinda.

Depois, o restante dos participantes foram divididos em dois grupos: Rafa, Mari, Manu e Babu escolheu Marcela, enquanto a maioria dos votos de Gizelly, Flayslane, Ivy e a própria Marcela foram para Babu.

Passagem controversa

Era a primeira ida de Marcela ao paredão, que segundo participantes que deixaram o programa recentemente, era considerada a candidata mais cotada para vencer o programa.

No entanto, a participação da médica obstetra teve alguns percalços, como a relação com Daniel, que saiu da casa com alto índice de rejeição. Ela era acusada de ser conivente com atitudes erradas tomadas pelo rapaz.

Também teve um comentário considerado racista sobre a participação de Babu, que é negro, no grupo 'VIP' do confinamento. Após passar a primeira semana do programa no VIP, Babu pediu para ir para a Xepa por não saber viver em uma posição “de privilégio”.

A partir de então, o ator não mudou de grupo e chegou a comentar que já tinha identificado na médica um olhar semelhante ao de uma ex-patroa. "Marcela me olha do jeito que minha patroa me olhava. Tenho trauma desse olhar", comentou Babu numa conversa com Thelma, na qual justificava sua falta de sintonia com a eliminada desta terça.

Marcela também disse, em uma conversa na cozinha com o restante do VIP, que até consideraria trazer Babu para o grupo dos privilegiados: “Se a convivência não fosse tão difícil, eu tiraria ele da Xepa por respeito, por ficar lá há tanto tempo”, disse, ganhando o apoio da rival de agora, Flayslane.

“Traria ele para cá para arrumar a cozinha todo dia… O povo não quis”, disse a médica, rindo. A fala foi muito criticada nas redes sociais, que apontaram racismo no teor. A expressão "BABU NÃO É ESCRAVO" chegou a ficar entre as mais comentadas no Twitter no dia.

Marcela ainda comentou, também aos risos: “Ou a gente coloca no Paredão, daí ele sai e pode comer o que quiser”, e logo em seguida completou: “Não é tão brincadeira assim”.