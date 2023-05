Ar-condicionado e suspensão hidráulica: Confira detalhes da carruagem do rei Charles III

A carruagem que o rei Charles III e a rainha Camilla Parker-Bowles vão sair no próximo sábado (6) para a coroação na Abadia de Westminster, em Londres, é todo moderno e adaptado para a família monarca.

O veículo tem ar-condicionado, vidros elétricos e suspensão hidráulica, conseguindo fazer caminho de 2,1 quilômetros, sem deixar desconfortável para os viajantes.

Além disso, a carruagem será puxada por seis cavalos exclusivos para esse tipo de situação, os Widsor Grey, como são chamados os animais de pelo cinza. O veículo foi projetado para levar a rainha Elizabeth II ainda em 2012, para marcar os 60 anos de reinado, mas só ficou pronta em 2014, custando US$ 250 mil de subsídio, equivalendo a R$ 1,2 milhão.

No interior tem madeiras, metais e outros materiais de edifícios e lugares que tem conexões com a Grã-Bretanha, como o Palácio de Buckingham, o Palácio de Kensington, e o Castelo de Windsor. Também tem estofado de seda amarela, lâmpadas de cristal escocês, maçanetas da Nova Zelândia banhada a ouro com 24 diamantes e 130 safiras australianas.