Arábia Saudita terá campeonato de futebol feminino

A Arábia Saudita criará um campeonato de futebol feminino. A informação foi divulgada pela Federação de Futebol do país (SAFF), na última quarta-feira (26), que anunciou ainda que as partidas serão disputadas em três cidades do país: na capital Riade e em Jidá e Dammam.

"O lançamento da liga reforça a participação das mulheres no esporte e vai gerar um reconhecimento crescente das conquistas femininas no esporte", afirmou a SAFF, em comunicado.

A Arábia Saudita é conhecida por ser uma das nações que mais reprimem as mulheres. Por lá, elas precisam de permissão de um homem da família para trabalhar, estudar, casar e até receber tratamentos médicos.

Por outro lado, o país vem passando por um processo de abertura com o sexo feminino, aprovando, recentemente, que as mulheres possam dirigir e frequentar estádios de futebol masculino.