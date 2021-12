Aracy, a brasileira que ajudou judeus a fugir do nazismo

A minissérie Passaporte para Liberdade, que estreia hoje na Globo, conta a impressionante história de Aracy de Carvalho, brasileira que ajudou a salvar famílias judias do Holocausto. Pouco conhecida no Brasil – e muitas vezes lembrada apenas como esposa do escritor João Guimarães Rosa – Aracy um exemplo real de que o amor pela humanidade pode vencer o ódio.

Protagonizada por Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi, a produção de oito capítulos tem autoria de Mario Teixeira e direção artística de Jayme Monjardim.

Funcionária do consulado brasileiro em Hamburgo, Aracy superou barreiras para ajudar judeu a escaparem da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Sem qualquer proteção ou imunidade diplomática, ela contornava regras, enfrentando os governos alemão e brasileiro, para conseguir emitir vistos e ajudar judeus a imigrarem para s Américas.

“Quando conheci a história dessa mulher incrível, me senti determinado a contá-la para o mundo. Uma mulher inteligente, empática, batalhadora e que não cruzou os braços diante do que via ao seu redor. Aracy sempre foi uma pessoa extremamente discreta. Hoje, é nosso trabalho mostrar como, com coragem, determinação e um amor sem igual pelas pessoas, ela conseguiu mudar o destino de tanta gente”, explica Jayme Monjardim.

Por seu trabalho, ganhou o título de Justos Entre as Nações”, instituído pelo Memorial do Holocausto, em Israel, como reconhecimento aos não judeus que protegeram vidas durante a guerra. Foi também em Hamburgo que Aracy conheceu seu grande amor, o futuro escritor João Guimarães Rosa (Rodrigo Lombardi), à época, cônsul-adjunto na cidade.

Passaporte Para Liberdade é a primeira produção da Globo em parceria com a Sony Pictures Televison. Foi gravada no início do ano passado em em Buenos Aires e no Rio, a produção é uma parceria com a Sony Pictures Televison e tem direção artística de Jayme Monjardim.

A capital argentina foi escolhida para reviver o clima da Hamburgo da década de 1930, nos momentos que antecedem a Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos. No Rio, foram feitas locações externas no Arsenal da Marinha e na zona portuária, no centro da cidade. As gravações foram foram iniciadas antes da pandemia e finalizadas onze meses depois. “Quando começou a pandemia, só tínhamos metade da minissérie filmada. Foi uma loucura dar continuidade ao trabalho mais de um ano depois. Foi um desafio muito grande e difícil, mas a gente contou com uma equipe tão incrível que conseguimos superar todos esses problemas”, declara Jayme Monjardim.