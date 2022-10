Arbitral define fórmula e data de abertura do Baianão de 2023

O Campeonato Baiano de 2023 já tem data para começar. Nesta quarta-feira (26), foi realizado o arbitral do estadual do próximo ano. A Federação Bahiana se reuniu com os representantes dos clubes da primeira divisão para discutir a fórmula do torneio, que será iniciado no dia 10 de janeiro. A final está marcada para o dia nove de abril.

Os clubes decidiram pela manutenção do atual formato do Baianão. Assim como esse ano, as 10 equipes participantes se enfrentarão em jogos de ida na primeira fase. Ao fim de nove rodadas, os quatro melhores colocados avançam às semifinais.

A partir da semifinal, os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. A previsão da FBF é de que a primeira fase seja finalizada no dia 26 de fevereiro. As semifinais estão programadas para os dias 12 e 19 de março, enquanto as finais serão nos dias dois e nove de abril.

Os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Série B do estadual. A condição, no entanto, é a de que a Segundona de 2023 seja disputada por pelo menos dez clubes. Caso contrário, apenas o último colocado do Baianão descerá de divisão.

Da mesma forma, os dois finalistas da Série B do Baiano serão promovidos à primeira divisão em 2024. Mas se o torneio contar com menos de dez participantes, apenas o campeão terá a vaga na elite.

Ficou definido também que as três vagas da Bahia na Copa do Brasil de 2024 serão distribuídas para campeão baiano, vice e terceiro colocado.

O time que for campeão do estadual também garante vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. O segundo classificado na competição será definido pelo ranking nacional de clubes e a terceira vaga será da equipe que tiver a melhor colocação no Baianão, excluindo os clubes presentes na 1ª e 2ª vagas.

Já as duas vagas na Série D do Brasileirão ficarão com os clubes mais bem posicionados no Baianão que não estiverem disputando outras séries.

Em 2023, a novidade no Campeonato Baiano fica por conta das presenças de Jacobinense e Itabuna, que subiram da segunda para a primeira divisão. Além deles, participarão do torneio: Atlético de Alagoinhas (atual campeão), Bahia, Bahia de Feira, Barcelona, Doce Mel, Jacuipense, Juazeirense e Vitória.