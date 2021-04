Árbitro alagoano apitará decisão entre Bahia e Fortaleza

A decisão entre Bahia e Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste, vai ter um árbitro alagoano no comando. A CBF divulgou que o duelo deste sábado (24), às 20h30, no Castelão, vai ter no apito Dênis da Silva Serafim.

Dênis será auxiliado por Estras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira, também de Alagoas. Já o árbitro de vídeo (VAR) será comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte.

A decisão por uma vaga na final da Copa do Nordeste acontece em jogo único. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Fortaleza tem a vantagem de jogar em casa. No caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Quem avançar de Bahia e Fortaleza vai enfrentar na final o vencedor de Ceará e Vitória. Os dois times também se enfrentam neste sábado, no Castelão, um pouco mais cedo, às 16h.