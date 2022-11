Árbitro criticado após lesão de Neymar tem AVC e morre em treino

O futebol francês está de luto. Um dos árbitros mais conhecidos do país, Johan Hamel teve um mal súbito e morreu durante um treinamento, aos 42 anos. A notícia foi anunciada, nesta quarta-feira (16), pelo Sindicato dos Árbitros de Futebol de Elite (SAFE).

De acordo com o jornal L'Équipe, o juiz faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Vincent Labrune, presidente da Liga Francesa de Futebol, lamentou o ocorrido.

"Johan Hamel era um árbitro experiente que trabalhou por muitas temporadas na Ligue 1 e na Ligue 2. Sua morte repentina é um choque terrível. Em nome de todo o futebol profissional, envio as minhas condolências à família e entes queridos de Johan", escreveu o dirigente, em nota oficial.

Veterano, Johan Hamel era um dos profissionais da arbitragem da elite do futebol francês desde 2015, e tinha no currículo 135 partidas pela Ligue 1, segundo o site OGol. Sua última participação foi no dia 13, quando esteve no VAR da goleada de 5x0 do PSG sobre o Auxerre. Antes, no dia 6, ele apitou o empate em 1x1 do Lille com o Rennes.

O árbitro foi muito criticado em 2019, depois da vitória por 2x0 do PSG sobre o Strasbourg, pela Copa da França. Durante o jogo, Neymar sofreu entradas fortes dos rivais na partida e deixou o campo aos 16 minutos do segundo tempo, com uma lesão no quinto metatarso do pé direito. O brasileiro ficou praticamente três meses afastado dos gramados.