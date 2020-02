Árbitro da final da Copa América apita estreia do Bahia na Sula

O duelo entre Bahia e Nacional-PAR, nesta quarta-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova, pela primeira fase da Copa Sul-Americana, terá um chileno na arbitragem. Roberto Tobar será o encarregado de comandar a partida.

Roberto Tobar vem ganhando destaque nos últimos anos no continente Sul-Americano. Em 2019, ele foi o responsável por apitar a final da Copa América, entre Brasil e Peru, no estádio do Maracanã, e a decisão da Libertadores, que teve Flamengo e River Plate como finalista. Nas duas ocasiões os brasileiros levaram a melhor.

O duelo entre Bahia e Nacional-PAR não será o primeiro do chileno da Fonte Nova. Também pela Copa América de 2019, ele apitou a partida entre Colômbia e Argentina, na capital baiana. O jogo terminou com vitória dos colombianos por 2x0.

Além de Roberto Tobar, a partida desta quarta-feira terá ainda os também chilenos Claudio Rios e Alejandro Molina, como auxiliares, e Cristian Garay como quarto árbitro.