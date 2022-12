Árbitro de jogo Brasil x Croácia é comparado a Jair Bolsonaro

O presidente do Brasil foi comparado nas redes sociais ao árbitro do jogo entre a seleção brasileira e a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar nesta sexta-feira (9).

Michael Oliver, da Inglaterra, está sendo comparado a Jair Bolsonaro por conta da aparência física.

Michael comanda o seu terceiro jogo no Mundial do Qatar e é considerado um dos melhores árbitros da nova geração.

Os outros dois jogos comandados por Oliver aconteceram durante a fase de grupos. O primeiro envolveu Japão e Costa Rica, pelo grupo E. Já o segundo jogo foi pelo grupo C, entre Arábia Saudita e México.

Veja algumas reação dos internautas: