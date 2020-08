Árbitro do Rio Grande do Norte apita final entre Bahia e Ceará

O jogo final da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará, que acontece terça-feira (4), às 21h30, no estádio de Pituaçu, vai ser comandado por trio de arbitragem do Rio Grande do Norte.

O árbitro Caio Max Augusto Vieira foi o escolhido pela CBF para apitar a partida. Ele será auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Flávio Gomes Barroca.

Na atual edição do Nordestão, Caio Max comandou apenas uma partida do Bahia. Ele foi o árbitro do triunfo tricolor sobre o Confiança, por 1x0, na Fonte Nova, durante a fase de grupos.

Assim como no jogo de ida, a segunda partida da final também terá o árbitro assistente de vídeo (VAR, sigla em inglês). O potiguar Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro será o responsável pelo VAR. Ele terá como auxiliares Antonio Dib Moraes de Sousa e Cleriston Clay Barreto Rios.