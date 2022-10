Árbitro é agredido com voadora em jogo em Minas Gerais; vídeo

Uma cena lamentável aconteceu durante um campeonato regional de Minas Gerais. O árbitro Orielson do Carmo Silva, de 35 anos, apitava uma partida em São João do Manteninha, no último domingo (23), quando foi atingido por um jogador com uma 'voadora'.

Imagens do jogo mostram a agressão, que aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. O árbitro marca uma falta e, logo depois, dá um cartão amarelo para um dos jogadores do Clube Esportivo e Educacional de Vila Nova - Cevin. Irritado, o atleta começa a discutir e xingar o juiz, e Orielson mostra o vermelho.

Árbitro do ES é agredido com voadora em jogo de futebol em Minas Gerais

Um vídeo de um momento da partida mostra o agressor atingindo, pelas costas, o árbitro Orielson do Carmo Silva, de 35 anos. Caso ocorreu neste domingo (23): pic.twitter.com/ap9Caak4ab — A Gazeta ES (@AGazetaES) October 25, 2022

Em seguida, aparece Bruno de Souza Aguiar, que é irmão do jogador expulso e também estava em campo pelo Cevin. Bruno corre em direção ao árbitro e o atinge com a voadora pelas costas.

No vídeo, é possível ver que outros atletas tentam segurar o agressor, enquanto Orielson é socorrido por outros atletas e profissionais que estavam no local.

"Fui atendido no campo, onde recebi os atendimentos e depois fui ao hospital fazer exame de corpo e delito. Tive escoriações no rosto, que ainda está inchado e dolorido", disse, ao jornal A Gazeta, do Espírito Santo.

"É lamentável que o futebol tenha se tornado um meio violento, não só para nós árbitros, como entre os atletas, e a torcida. Eu saio de casa para trabalhar, mas tenho que pensar também: ‘será que hoje vou ser agredido?’. Tem hora que dá vontade de parar, mas está nosso sangue o esporte", completou.

Orielson é árbitro amador há dois anos, e faz parte de uma empresa que costuma atender regiões do Espírito Santo e Minas Gerais. Após o ocorrido, ele registrou um boletim de ocorrência no Juizado Especial Criminal de Mantena. O agressor foi detido e liberado, em seguida.

Bruno chegou a entrar em contato com o juiz e pedir desculpas, dizendo que agiu de “cabeça quente” e sem pensar. O árbitro afirmou que perdoa os ferimentos físicos, mas que os traumas permanecem. Ainda segundo ele, o jogador está proibido de participar de campeonatos no município.