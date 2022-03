Árbitro é espancado por jogadores e torcedores na Argentina; veja

O futebol argentino presenciou cenas lamentáveis na noite da última quarta-feira (9). Um árbitro foi perseguido e espancado por jogadores e torcedores após disputas de pênaltis em uma partida de um torneio amador na província de Córdoba.

De acordo com o diário "La Nueva Mañana", os jogadores do time chamado La Puerta ficaram irritados com as marcações do árbitro Eduardo Pastorino durante o duelo com o Sportivo Tirolesa. Durante a disputa por pênaltis, os atletas ficaram ainda mais revoltados e partiram para a agressão.

Grave episodio de violencia ⚽



Jugadores golpearon fuertemente al árbitro en el marco de un torneo de fútbol amateur en Colonia Tirolesa.

También resultó agredido el presidente de la Liga Regional Colón, Gustavo Garcia.Este jueves se realizarían las denuncias correspondientes. pic.twitter.com/OUcsalEbNK — Radio Jesús María (@radiojesusmaria) March 10, 2022

O juiz foi derrubado no campo e atingido por socos e pontapés pelos atletas e por alguns torcedores. O presidente da liga regional, Gustavo García, também ficou ferido ao tentar evitar a agressão.

O árbitro foi encaminhado para um hospital com vários ferimentos. A polícia apura o caso e identificou a participação de oito jogadores e três torcedores. Eles vão ser intimados para prestar depoimento.