Árbitro Igor Benevenutto troca apito por combate ao coronavírus

Com o futebol paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus, o árbitro mineiro Igor Junio Benevenutto decidiu trocar o apito pelo trabalho na linha de frente no combate à covid-19.

Graduado em enfermagem, o árbitro começou a dar plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Sete Lagoas (MG). Igor concluiu a graduação em enfermagem em 2012 e viu na pandemia a oportunidade para ajudar a sociedade.

"Resolvi trabalhar como enfermeiro para manter esta rede de empatia e de ajuda. Estou contribuindo com o meu tempo, meu conhecimento técnico na área e meu talento. Acredito que ajudar o próximo é ajudar a si mesmo também. E a enfermagem é, justamente, esta arte de cuidar e ter atenção com o próximo, ajudar a salvar vidas e melhorar a condição de outras pessoas", explicou ele.

Apesar do trabalho na UPA, Igor Benevenutto diz que não esqueceu do campo e que está conciliando o trabalho com os treinamentos. Ele conta que quer estar pronto para quando os a bola voltar a rolar.

"Eu saio às 7h da manhã da UPA e vou dormir quando chego em casa para descansar. Acordo por volta das 11h e acompanho os testes online sobre a regra com o Gaciba (Leonardo, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF), faço as atividades físicas aqui em casa acompanhando o que os nossos preparadores passam e estou sempre em contato com a Dr. Marta (Magalhães, psicóloga da Comissão de Arbitragem) através das chamadas de vídeo".

"Tenho usado o período da tarde para essas coisas. Então, dá para estudar, ler e treinar fisicamente para manter o ritmo e deixar tudo em ordem para quando os campeonatos voltarem", disse.