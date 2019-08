Árbitro interrompe jogo da Série C por denúncia de injúria racial

Jogadores do Volta Redonda foram vítimas de injúria racial na partida contra o Ypiranga-RS, que aconteceu no último sábado (3), válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo relatado em súmula pelo árbitro Marcos Mateus Pereira, um torcedor do time gaúcho chamou os jogadores do Volta Redonda de "bando de macacos".

A partida aconteceu no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, a cerca de 370km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A arbitragem registrou que percebeu um tumulto atrás do banco de reservas e paralisou o jogo aos 16 minutos do segundo tempo. Àquela altura, o time da casa já vencia por 1x0.

O "tumulto" era uma discussão entre os reservas do Volta Redonda e torcedores do Ypiranga que estavam atrás do alambrado. O preparador físico do time carioca, Paulo Cesar Fagundes, foi o primeiro a relatar o caso de injúria racial.

A Polícia Militar foi acionada e identificou um torcedor de nome Narcísio Felipe Volpato e o retirou das arquibancadas.

Arbitragem registrou interrupção na partida por conta de caso de injúria racial (Foto: Reprodução/CBF)

"Informo que após o término da partida o preparador físico da equipe do volta redonda disse a mim que iria se dirigir até a unidade móvel da brigada militar que estava no estádio para lavrar boletim de ocorrência contra o torcedor", registrou o árbitro na súmula.

Em nota, o Volta Redonda afirmou que seu departamento jurídico está "estudando as medidas cabíveis e espera que o caso tenha a devida atenção das autoridades".

Confira nota completa do Volta Redonda:

"O Volta Redonda FC vem a público repudiar os atos de injúria racial que os seus jogadores e a sua comissão técnica sofreram durante a partida diante do Ypiranga-RS, disputada nesse sábado, dia 3, em Erechim-RS.

A atitude lamentável de parte da torcida gaúcha foi registrada pelo árbitro da partida na súmula do jogo. O departamento jurídico do Esquadrão de Aço está estudando as medidas cabíveis e espera que o caso tenha a devida atenção das autoridades.

Por fim, é inaceitável que, em pleno século 21, ainda precisamos lembrar que somos todos iguais e que o preconceito não deve existir."

O Ypiranga também se manifestou através de um comunicado oficial. O time gaúcho afirma que "não está medindo esforços para apurar o ocorrido" e manifestou repúdio "a todos os tipos de injúria que possam ser praticadas dentro de um estádio de futebol".

Confira o comunicado emitido pelo Ypiranga:

"O Ypiranga Futebol Clube vem a público informar a sua torcida e demais entes, que acompanhou a confecção do Boletim de Ocorrência e da Súmula da partida entre Ypiranga e Volta Redonda, ocorrida no último sábado, dia 03 de agosto de 2019, no estádio Colosso da Lagoa. Nos quais, constam a suposta ocorrência de uma injúria racial praticada por um torcedor perpetrada contra um membro da equipe do Volta Redonda.

Assim, a presente manifestação tem como objetivo deixar claro para a comunidade que o clube não está medindo esforços para apurar o ocorrido, e, de antemão, manifesta seu inteiro repúdio a todos os tipos de injúria que possam ser praticadas dentro de um estádio de futebol.



Ressalta-se que a apuração do caso será feita com grande rigor para que, caso confirmada a ocorrência, tal não se repita.

O clube e a Brigada Militar agiram rápido para identificar o suposto ofensor quando da ocorrência da partida, de modo que, sendo confirmadas as injúrias, o clube irá tomar medias extremas para que o cidadão não ingresse mais nas dependências do clube. Porém, ao clube não cabe tecer juízo antecipado de condenação sem que o devido processo legal seja concluído para aferir sobre a responsabilização criminal, ou não do sujeito.

Somos um clube e uma região multiétnica e multicultural, que tem o costume de bem receber os visitantes, e fatos como estes em hipótese alguma fazem parte da nossa história e cultura. O clube se coloca a inteira disposição da Justiça para prestar esclarecimentos, bem como de pessoas que presenciaram o ocorrido para tomar nota e auxiliar no esclarecimento dos fatos.

A direção."

Apesar da paralisação, a bola voltou a rolar em Erechim. Os donos da casa, inclusive, ampliaram o placar e venceram a partida por 2x0. O Volta Redonda ocupa a terceira colocação da Série C do Brasileiro com 23 pontos e é seguido justamente pelo Ypiranga, quarto colocado com 22 pontos marcados na tabela de classificação do Grupo B.

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques