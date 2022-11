Árbitros chegam ao Catar para a Copa do Mundo; 7 são brasileiros

A equipe de arbitragem da Copa do Mundo já está a postos. Os 129 integrantes do quadro, somando juízes, auxiliares e árbitros de vídeo, desembarcaram em Doha, no Catar, na quarta-feira (9) e, nesta quinta (10), participaram de um evento comandado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Ao todo, há sete representantes do Brasil no Mundial, recorde nacional histórico. Serão dois árbitros principais, Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, além dos assistentes Bruno Pires, Bruno Boschilia, Danilo Manis, Neuza Inês Back e Rodrigo Figueiredo. O Brasil é, ao lado da Argentina, o país com o maior número de representantes na arbitragem.

"Vocês vão sentir bastante coisa durante essa Copa do Mundo. A emoção em ser parte dessa aventura. A emoção de ter 4 ou 5 bilhões de pessoas em todo o mundo olhando o que está acontecendo aqui. E vocês são solicitados a estarem aqui, em forma, prontos, tomarem decisões e assumirem responsabilidades em muito pouco tempo. Vocês são os melhores do mundo. É por isso que estão aqui", falou Infantino aos árbitros.

Ao todo, são 36 árbitros de campo, 69 assistentes e mais 24 árbitros de vídeo (VAR). Em seu discurso, Infantino comemorou a presença de seis mulheres entre os relacionados.

"Há, pela primeira vez, seis mulheres também presentes. Mas sejam homens ou mulheres, são os árbitros. Para nós, para mim, todos fazemos parte da mesma equipe", disse.

O grupo começou a parte final do curso de preparação nesta quinta-feira (10), sob as orientações do Comitê de Arbitragem da Fifa, chefiado pelo histórico árbitro italiano Pierluigi Collina (o mesmo que apitou o jogo que rendeu o pentacampeonato para o Brasil, em 2002).

"Vocês são o time da Fifa. Você são nosso time e vocês realmente são o time mais importante do torneio porque sem vocês, não há futebol. Não existe Copa do Mundo", afirmou Infantino.