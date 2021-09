Árbitros são afastados após áudios captados: 'Gostosinha, delícia'

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) afastou dois árbitros que participavam do Campeonato Brasileiro Júnior de handebol feminino. A decisão foi tomada após a transmissão, feita por uma canal no Youtube, captar comentários pejorativos contra um técnico e jogadoras que estavam em quadra.

O caso aconteceu durante o jogo entre Fundesport/Araraquara e Centro Olímpico, disputado no dia 14 de setembro, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A partida teve os registros apagados, apesar da transmissão ao vivo. Todas as vítimas defendem o time de Araraquara.

Nas gravações, é possível ouvir falas sobre a forma física das jogadoras: "essa está gostosinha, que delícia" e "elas eram magrinhas, mas engordaram na pandemia" foram algumas das frases captadas.

O técnico da equipe, Robison Santos, também foi alvo: "seboso, cara de bêbado, mal vestido. Parecia uma moça jogando". Ele registrou boletim de ocorrência na manhã nesta segunda-feira (20). De acordo com o documento, segundo o site ge, o técnico diz ter sido ofendido com palavras que configuram crime contra a honra, injúria racial e assédio moral.

Os árbitros não foram escalados para partida em questão, mas estavam ao lado da câmera e tiveram os comentários captados. Após a repercussão negativa, os dois foram excluídos da competição, que teve fim no último domingo (19), e expulsos do hotel onde todos estavam hospedados em Sorocaba.

O caso será investigado pelo Comitê de Política para as Mulheres do Handebol e relatado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A CBHb não divulgou o nome dos árbitros envolvidos nem o teor das ofensas.

"A Confederação comunicará o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por meio da Procuradoria de Justiça Desportiva, para que ocorra a apuração e, se necessário, o julgamento do caso de forma justa, segundo o que rege o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sem prejuízos de outras possíveis providências judiciais que a entidade julgue cabíveis no decorrer da apuração dos fatos", diz um trecho da nota da CBHb.

"A Confederação repudia qualquer ato de preconceito e/ou desrespeito, seja dentro ou fora de quadra. Não podemos concordar ou aceitar comportamentos que não condizem com o handebol brasileiro. Como desportistas, precisamos dar exemplo e contribuir para uma sociedade cada vez mais igual e justa", continua.

O Fundesport/Araraquara também divulgou comunicado e lamentou o caso. "Nossa equipe não tolera nenhum tipo de preconceito, violência moral, crime contra honra e atitudes machistas, ainda mais quando são cometidos dentro de quadra. Nossa história sempre foi de luta e sempre buscamos a igualdade dentro do esporte, e infelizmente fomos alvos de comentários que vão contra os nossos princípios".