Arcebispo de Salvador lamenta morte de Bento XVI: 'vida consagrada à oração'

O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha, lamentou o falecimento do Papa Emérito Bento XVI, na manhã deste sábado (31). O Papa Emérito morreu aos 95 anos, após uma piora repentina de seu quadro de saúde nas últimas semanas.

Em nota divulgada pela Arquidiocese de Salvador, Dom Sergio da Rocha disse ter recebido a notícia “com profundo pesar” e reforçou a gratidão a Bento XVI, que assumiu em 2005. Nas palavras do cardeal, o Papa Emérito viveu seu ministério com humildade, sabedoria e fidelidade até a sua renúncia, em 2013, considerada um “gesto humilde e corajoso”.

“Nós tivemos a graça de contar com a presença dele no Brasil, em 2007, por ocasião da Conferência de Aparecida e da canonização de Santo Antonio de Sant’Ana Galvão. Como Papa Emérito, se dispôs a ‘uma vida consagrada à oração’, segundo ele mesmo declarou, testemunhando sempre o seu amor à Igreja e a comunhão com o seu sucessor, o Papa Francisco”, declarou Dom Sergio.

O arcebispo convidou os fiéis a rezar pelo Papa e afirmou que, na missa deste domingo (1), primeiro dia de 2023, às 8h, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, estarão em orações especialmente por ele. Neste domingo, ocorre a procissão que celebra o Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem.

“Peço que em todas as Igrejas da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, sejam feitas orações e celebradas missas pelo seu descanso eterno”, acrescentou o cardeal.

Leia o comunicado na íntegra

Recebemos, com profundo pesar, a notícia do falecimento do Papa Emérito Bento XVI na manhã deste sábado, 31 de dezembro. Expressamos a nossa imensa gratidão ao Papa que se apresentou como “humilde operário da vinha do Senhor”, aos 19 de abril de 2005, logo após ser eleito Sucessor do Apóstolo Pedro, tendo vivido com humildade, sabedoria e fidelidade o seu ministério petrino até o gesto humilde e corajoso de sua renúncia no dia 11 de fevereiro de 2013. Nós tivemos a graça de contar com a presença dele no Brasil, em 2007, por ocasião da Conferência de Aparecida e da canonização de Santo Antonio de Sant’Ana Galvão. Como Papa Emérito, se dispôs a “uma vida consagrada à oração”, segundo ele mesmo declarou, testemunhando sempre o seu amor à Igreja e a comunhão com o seu sucessor, o Papa Francisco. Convido a todos os fiéis da Arquidiocese de São Salvador da Bahia a rezarem para que Deus lhe conceda a recompensa eterna. Na missa do dia primeiro do novo ano, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, às 8h, celebrando o Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem, estaremos rezando especialmente por ele. Peço que em todas as Igrejas da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, sejam feitas orações e celebradas missas pelo seu descanso eterno.

Salvador, 31 de dezembro de 2022.

Cardeal Dom Sergio da Rocha

Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil