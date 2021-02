Arcrebiano, Gilberto e Juliette disputam 3º paredão no BBB21

Depois de um dia agitado com brigas e até saída de um participante, mais um paredão foi formado no BBB21. Gilberto, Juliette e Arcrebiano disputam a preferência do público para continuar na casa.

Juliette foi emparedada após uma troca feita por Thais, quando o big fone trocou pela terceira vez, no domingo (7). A dentista teve a chance de se livrar do paredão e optou por indicar Juliette.

Líder da semana, o capixaba Arthur optou por indicar Gilberto ao paredão, alegando que queria proteger quem estava perto dele. Pela casa, Arcrebiano recebeu 9 votos.

Em seguida, foi realizada a prova do bate e volta. Gilberto, Juliette, Arcrebiano e Karol, que também estava emparedada por causa do big fone, disputaram a prova. A cantora se deu bem e conseguiu se livrar da berlinda.

Veja como cada um votou no confessionário:

Juliette votou em Nego Di;

Gilberto votou em Lumena;

Sarah votou em Lumena;

Pocah votou em Arcrebiano;

João Luiz votou em Arcrebiano;

Caio votou em Fiuk;

Thaís votou em Arcrebiano;

Viih Tube votou em Lumena;

Rodolffo votou em Fiuk;

Arcrebiano votou em Lumena;

Carla Diaz votou em Arcrebiano;

Karol Conká votou em Arcrebiano;

Projota votou em Arcrebiano;

Lumena votou em Arcrebiano;

Nego Di votou em Carla Diaz;

Fiuk votou em Arcrebiano;

Camilla de Lucas votou em Arcrebiano;