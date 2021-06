Arcrebiano, o Bil, é o quinto eliminado do No Limite

Após perder a Prova da Imunidade, a tribo Calango voltou ao portal para escolher quem deveria sair do jogo de sobrevivência no quinto episódio de No Limite. Arcrebiano, o Bil, foi o mais votado entre os integrantes do grupo e deixou a disputa com quatro votos.



"Fiz o meu papel. Errei, acertei e aprendi muito com eles. Sou um cara que gosto muito de competição e dei o meu máximo em cada prova. Quando entrei eu falei que meu limite seria a fome. O perrengue é pesado e eu não imaginava tanto. Vim para superar o meu limite e cheguei no meu limite", disse o modelo e influenciador digital.



Antes da votação, Bil disse aos colegas que já não estava mais completamente comprometido com o jogo e que não poderia atrapalhar o time. Ele se mostrou incomodado especialmente pelo racionamento de comida. "Não estou me sentindo bem, não durmo bem. Tá muito difícil mesmo e a comida, principalmente. Minha cabeça está ruim", explicou Arcrebiano, horas antes do Portal da Eliminação.



Colegas de equipe ainda tentaram fazer Bil desistir destacando a força dele como competidor, mas ele manteve o posicionamento e deixou a disputa após a votação.