Área gourmet do Alancen Pepe do Horto tem cozinhas que vão da japonesa a espanhola

O espaço, que funciona no andar superior da loja do Horto, é parecido com uma praça de alimentação de shopping, mas com mais requinte nos cardápios. O conceito, como explica o fundador, é de um espaço onde o consumidor encontra desde o pão quentinho para o café da manhã, uma adega com “trocentos” rótulos de diversas origens, até comidas mais triviais como pizzas e hambúrgueres, sorvetes, gelatos artesanais, doces e salgados e, claro, uma cozinha mais sofisticada onde não faltasse pratos bem elaborados.

Paella: receita da família Faro trazida da Galícia

A área conta com 180 lugares distribuídos nas diversas especialidades da casa. Da adega ao sushi-bar, passando pela hamburgueria, forneria e outras cozinhas. Agora, se já valia a pena visitar a loja-empório pela excelência dos produtos, tornou-se quase que obrigatório subir as escadas e experimentar um dos cardápios da casa. Seja qualquer dia da semana para experimentar o hambúrguer de camarão ou aos domingos para saborear uma autêntica paella preparada especialmente por dona Almerinda Faro, mulher de Pepe, que faz questão de ir pra cozinha aos domingos preparar a receita de família que trouxe do país das castanholas.

Pizzaria tem sabores variados



Serviço:

Café da Manhã

No espaço é possível degustar um café da manhã de segunda-feira a domingo, com opções a la carte com variedade de pães, bolos, mingaus, além de outros itens de fabricação própria, uma marca registrada da rede De 7h às 11h da manhã.

Burger crocante no cardápio da hamburgueria

Menu Executivo

Com opções de pratos como o Fettuccine Especial do Pepe, o Frango Grelhado, a Tilápia Almacen, o File Mignon do Pepe e a Pescada Amarela com Crosta de Castanha.

Pizzaria

O espaço oferece desde as tradicionais Napolitana e Marguerita, até as de presunto cru e burrata. A partir das 12h.

Menu japonês do sushi-bar

Sushi-bar

Funciona todos os dias, a partir das 12h, reúne em seu menu com produtos frescos, da variedade de carpaccio (Salmão, Robalo e Polvo), ao Ceviche.Sashimis, Niguiris, Temakis, Hossomakis e Uramakis figuram junto de duplas especiais que trazem iguarias como o Atum com Foie Gras e a Vieira. Os combinados vão de 12 a 40 peças.

Hamburgueria

Tem um cardápio de hambúrgueres autorais, elaborados pelo chef paulista Manuel Coelho, com opções de carnes, camarão e veganos. Aberto a partir das 10h.

Tilápia é uma das opções do menu executivo

Carta de Drinks

Além de chopp e vinhos da própria adega, oferece drinques especiais elaborados pelo premiado mixologista Thiago Aguiar que criou, dentre outras coisas, o Dom Pepe Mule.



Feijoada

Aos sábados, a partir das 12h, é dia da feijoada do Pepe que é servida em porções individuais, mas que servem 2 pessoas.



Paella

O Pepe traz também a sua Paella é servida para a partir de duas pessoas, em paelleras, que sai nas opções Valenciana e Marinera. Sempre no almoço de domingo, de 12h às 15h.



Onde fica:

Loja Almacen Pepe Horto- Av. Santa Luzia, 985 - Horto Florestal, Salvador - BA, 40295-050 (71) 3356-2486

Área Gourmet- De segunda-feira a quarta-feira, das 7h às 21; De quinta-feira a domingo, de 7h às 23h.