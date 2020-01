Arena Aquática recebe seletiva para equipe oficial de nadadores

Transformar coadjuvantes de 2019 em protagonistas de 2020. Essa é a resolução de Ano-Novo da equipe oficial da Arena Aquática Salvador. E, para ajudar nesse objetivo, o espaço recebeu, nesta terça-feira (7), uma seletiva de novos nadadores. Os selecionados integrarão o grupo que representará a capital baiana em competições dentro e fora da cidade.

"Essa convocação é para deixar a nossa equipe mais forte. Já temos 80 nadadores, mas que vieram da escolhinha e migraram para a turma competitiva. Agora, procuramos atletas de fora, que possam nos ajudar a alcançar voos mais altos neste ano. Com os novos selecionados, nos colocamos em condições de brigar por pódios", afirmou Edvaldo Valério, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000 e gerente de Esportes Aquáticos da Secretaria Municipal do Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel)".

O plano com os novos selecionados, segundo Edvaldo, é brigar por pódios

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

Para a avaliação, foram 176 atletas inscritos, divididos em três grupos: mirim e petiz (de 9 até 12 anos), infantil a sênior (13 aos 23) e masters (acima de 24). "Ficamos de olho nas técnicas, no estilo e no conhecimento dos nadadores", explicou um dos olheiros da Arena, Maurício Sá Barreto. No qualificatório, também são identificados os nadadores que podem competir na piscina e os que irão disputar em mar aberto.

Raíssa Caminha, de 26, foi à Arena Aquática, na Pituba, com o pai, Edson Nascimento Bonfim, de 59 anos. Mas ele era mais que o acompanhante da filha: os dois tentavam espaço na equipe de nadadores masters. Foi Edson, aliás, quem incentivou a vendedora no esporte.

"Eu sempre ia ver meu pai nadar - e queria ser igual a ele. Aos 7 anos, comecei na natação. Parei aos 14, quando migrei para o triatlo. Fiquei até os 21 anos e, recentemente, voltei ao nado. Atualmente, vou trabalhar e, no fim de tarde, entre 17h e 19h, treino", comentou Raíssa, que segue a rotina de segunda a sexta-feira.

Pai e filha, Raíssa e Edson foram juntos à seletiva

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

Pelo lado de Edson, ele espera ser selecionado para fazer competições de grandes distâncias. "De 100 metros em diante, nado melhor. Mas se for mais de 1.500m, é melhor ainda. Quem está acostumado com provas de resistência, cresce no decorrer da competição".

Laura Beatriz Soares Gomes, de 12 anos, também tentava uma vaga na equipe principal - mas na categoria mais jovem. Porém, nada de se enganar com a pouca idade da pequena - ela já conhece bem o mundo das competições na natação. "Eu disputo desde os 8 anos. Acho que serei aprovada", afirmou.

Laura Beatriz participa de competições desde os 8 anos

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

Manoel Filipe Silva, de 16 anos, agradou aos especialistas - e já mira alto. "Eu nado desde os 4 anos, sempre gostei. Parei aos 13 anos, porque estava muito puxado, e voltei tem dois meses. Espero conseguir integrar a equipe. Tenho o objetivo de ganhar um campeonato brasileiro", disse o jovem.

Manoel já sonha com medalhas

(Foto: Betto Jr./CORREIO)

Se Manoel for selecionado, terá duas missões importantes em 2020: está no 3º ano do Ensino Médio e espera passar para uma faculdade de medicina. "Com disciplina, dá para conciliar o esporte e os estudos", garantiu.

Os aprovados na seletiva serão informados a partir desta quarta-feira (8), por e-mail.