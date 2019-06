Arena Brahma na Barra recebe a banda Lambasaia

Está virando tradição ir para a Barra depois dos jogos da Seleção Brasileira Masculina. A Arena N1º Brahma que recebeu o Parangolé na abertura do evento, dessa vez recebe a banda de lambada, Lambasaia.

A banda que virou queridinha do público baiano depois do sucesso do ultimo verão, Eu Viajo Nela, sobe ao trio localizado em frente ao Farol da Barra, neste sábado (22), logo depois do jogo. Além da Lambasaia, o público pode curtir o Dj Ober que começa a comandar a festa a partir das 14:30, horário de abertura dos portões da Arena.

O espaço tem capacidade para 10 mil pessoas e conta com uma estrutura com bares fixos, ambulantes credenciados, foodtrucks banheiros químicos, ambulância e segurança. A arena é um evento oficial da Conmebol que visa unir a torcida brasileira durante os jogos da Copa América.

Serviço

O quê: Arena Nº1 Brahma

Onde: Farol da Barra

Quando: Sábado, dia 22 de junho, às 14:30

Atrações: Dj Ober e Lambasaia

Entrada gratuita